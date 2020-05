ExpoMove 2020, nuovo format ibrido anti-contagio

Stand online aperti 365 giorni all'anno con tutte le novità del settore e un nuovo format espositivo ibrido tra la rete e gli spazi fieristici. ExpoMove 2020, la prima Fiera in Italia sulla mobilità elettrica e sostenibile, organizzata ai tempi del Covid19, per cui l'inaugurazione era in programma oggi, rimanda l'appuntamento alla Stazione Leopolda di Firenze dall'8 al 10 ottobre 2020, e intanto si lancia nel futuro. Lo comunica in una nota ExpoMove, assicurando che "i partner nazionali e internazionali, non hanno mai smesso di lavorare per far sì che l'evento si realizzasse" e quindi "di ripensarlo completamente e di riadattarlo al periodo storico attuale, a partire dalla location".

"Abbiamo deciso di credere in Expomove e di portare avanti il nostro progetto - ribadisce Antonio Ferro, Presidente di ExpoMove - perché crediamo nel futuro. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una visione, di una exit strategy, di investire nella mobilità elettrica e sostenibile, settore in cui l'Italia è in crescita, anche alla luce della probabile connessione tra inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia, oggetto di studio in questi giorni". Si comunica inoltre che per garantire la sicurezza all'interno della fiera, i visitatori si muoveranno con la App di ExpoMove: grazie alle nuove tecnologie si potranno contingentare gli ingressi, monitorando i flussi con una gestione degli spazi e tracciando gli utenti a partire dalla posizione geo referenziata, e inoltre inviare comunicazioni e alert in tempo reale. Mentre le aziende grazie alla nuova piattaforma fiera365.it, con la stessa App, potranno espandere il proprio stand con contenuti digitali e creare una vera e propria vetrina virtuale attiva tutto l'anno, che per 365 giorni ospiterà tutte le ultime novità del settore.