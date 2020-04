Zooz Concept 01, l'ibrido tra una moto e una e-bike

Un po' e-bike e un po' moto, è la ricetta scelta da Zooz per la nuova Concept 01. L'azienda texana ha infatti scelto di presentare sul mercato una e-bike atipica, tanto per design ma anche per prestazioni dichiarate. Concept 01 ha un design che si discosta dallo stereotipo di bicicletta elettrica per avvicinarsi a quello di una motocicletta, in versione più che minimalista nell'aspetto però. La nuova e-bike pesa solo 39 kg e, a differenza di una vera e proprio moto non ha ovviamente un serbatoio e sistemi di scarico. L'idea di base che ha mosso i designer della casa americana è quella della semplicità. Per muoversi, fino a poter raggiungere una velocità di 100 chilometri orari, la batteria utilizzata è da 4,3 kW, con un motore QS da 72 volt. Uniche parti meccaniche concepite per la Concept 01 sono i freni, gli ammortizzatori, il telaio e un capolino in carbonio che ricorda tanto quello di una café racer.



"La cosa straordinaria delle moto elettriche - ha commentato il progettista e cofondatore di Zooz, Chris Zahner - è la loro semplicità. Motori, scambiatori di calore, sistemi di scarico e serbatoi di gas sono masse necessarie per le motociclette a combustione. Ma la motocicletta elettrica può lasciare molto più spazio per l'interpretazione, riducendo al minimo il numero di elementi necessari". Secondo il pensiero di Zahner, l'idea è quella di sfruttare le caratteristiche dell'elettrico e laddove non servono più certi elementi legati alla combustione, dare più spazio all'interpretazione. La Concept 01 è l'erede della Urban Ultralight, venduta al prezzo di 1899 dollari e che ha riscontrato un discreto successo negli Stati Uniti.