Raggi, quest'estate in arrivo 328 nuovi bus a Roma

'Quest'estate inizieranno ad arrivare i 328 nuovi bus che abbiamo acquistato. Dobbiamo essere pronti a ripartire quando sara' il momento e dall'inizio dell'emergenza non abbiamo mai smesso di lavorare per la citta''. Cosi' su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. 'Questi autobus - prosegue - si aggiungeranno ai 227 gia' arrivati nel 2019.

Parliamo di oltre 400 mezzi messi su strada sin dal nostro insediamento. La nuova flotta Atac consentirà di migliorare e potenziare il servizio di trasporto pubblico dove necessario, soprattutto nelle linee piu' periferiche. Piu' bus significa per i passeggeri meno attese alle fermate e spostamenti piu' veloci.

Nei depositi abbiamo trovato un parco mezzi con un'eta' media di oltre 12 anni. Un'eredita' pesante. Grazie ai nostri acquisti abbiamo fatto un passo in avanti, ottenendo un risultato importante per la nostra citta', che va a beneficio di cittadini, lavoratori e turisti. Oggi piu' che mai dobbiamo avere fiducia e speranza nel futuro. Insieme ce la faremo'.