Super Soco, arriva piattaforma e-commerce per l'Italia

Una nuova piattaforma di e-commerce per i veicoli elettrici Super Soco. VmotoSoco Group ha infatti annunciato il lancio della nuova piattaforma di e-commerce dedicato al marchio con il quale l'azienda distribuisce a livello globale la sua gamma di veicoli 100 per cento elettrici. La nuova piattaforma (shop.vmotosoco.com) rappresenta un importante passo nella strategia VmotoSoco Group a supporto del cliente diretto, in quanto permette l'acquisto diretto online dell'intera gamma di moto e scooter, ma anche a supporto del venditore, perché il cliente potrà indicare come punto di ritiro quello più vicino a casa. "La piattaforma - si legge in una nota dell'azienda - è altamente personalizzata e concepita per soddisfare le esigenze del pubblico italiano per un'esperienza di acquisto pensata nei minimi dettagli e che garantisce un'estrema personalizzazione della formula di pagamento e consegna". La nuova piattaforma offre una navigazione semplice, basata su contenuti di comunicazione pensati per rendere l'esperienza di acquisto più coinvolgente. L'intera gamma Super Soco, composta da CPX, TC Max, CUx, CUx SE Ducati, TSx, TC e TS è anche configurabile direttamente online.