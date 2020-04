MWM Spartan, arriva da Repubblica Ceca inedito 4x4 elettrico

Un triangolo virtuoso, anche insolito, quello che è a monte del debutto nei prossimi giorni del fuoristrada 100% elettrico MWM Spartan. La base costruttiva di questo interessante veicolo 'tuttofare', nasce infatti a Ulyanovsk - nell'omonimo oblast russo - negli stabilimenti della storica marca specializzata in robusti mezzi 4x4, la UAZ (Ulyanovsk Automobile Plant). Ma il mezzo viene allestito in variante 100% elettrica nella Repubblica Ceca, nelle vicinanze di Pilsen, dalla MW Motors, che ha in catalogo anche una curiosa coupé elettrica, la Luka EV. E il terzo vertice del 'triangolo' dello Spartan punta decisamente a ovest, perché la commercializzazione di questo modello è per il momento limitata alla Gran Bretagna, dove arriverà - Covid permettendo - entro giugno.



Derivato dallo Uaz Hunter, ancora in regolare produzione e ultimo esempio di una tradizione nel settore dei fuoristrada lunga di 78 anni, l'MWM Spartan nasce sulla base dell'esperienza della Casa della città ceca di Pilsen, che produce e commercializza - vendendoli anche online - tutti i componenti per costruire un veicolo elettrico.

Il motore da 55 kW del 4x4 Spartan, che conserva la trazione integrale di tipo meccanico - è ad esempio in catalogo a 2.050 euro. Grazie a questa particolarità dell'allestitore MW Motors, il veicolo può usufruire di diversi tipi di batterie nel range fra 56 e 90 kWh, e quindi proporre differenti livelli di autonomia.



Come evidenzia il nome stesso, il livello di finitura resta 'semplificato', ma la destinazione di questo inedito 4x4 elettrico non è quella del mondo suv, quanto piuttosto quello del lavoro, della campagna (la coppia erogata è di 80 Nm, sufficiente per affrontare anche l'off-road) e degli enti pubblici, a cui guarda questa prima fornitura in Gran Bretagna.



Il lancio della variante con guida a sinistra, per i mercati europei non Gb, è prevista entro la fine del 2020.