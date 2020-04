Coronavirus, utenti Gb più interessati alle auto elettriche

Gli automobilisti britannici, sulla scia dei cambiamenti radicali imposti dalla crisi da Corinavirus e della relativa quarantena, si stanno orientando sempre più sulle auto elettriche, nella consapevolezza di dover partecipare - al momento della ripresa - a 'cambiamenti' che riguardano anche la qualità e il rispetto dell'ambiente. E' quanto riferisce uno studio realizzato da Venson Automotive Solutions (società britannica che opera nella gestione flotte) su un campione di utenti che era già stato interrogato sui temi della mobilità elettrica nel luglio del 2019. Oggi il 45% degli automobilisti - evidenzia la ricerca - ritiene che il radicale miglioramento dell'inquinamento atmosferico in tutto il mondo a seguito del blocco dei trasporti, li abbia portati a riconsiderare i loro piani di acquisto di una nuova auto a favore dei modelli elettrici (EV). Un ulteriore 17% ha affermato di confermare la decisione che avevano già preso per passare a un veicolo elettrico. Nel 2019, sottolinea Venson, la quota di coloro che avevano preso in considerazione l'acquisto di un EV era al 41%, ma il 31%, in quella indagine, aveva affermato di non voler passare a questa soluzione prima di 10-15 anni.



''La riduzione delle emissioni è stata un argomento forte e non solo un chiaro obiettivo governativo, ma anche commerciale - ha dichiarato Alison Bell, direttore marketing di Venson Automotive Solutions - ma la crescita della proprietà dei veicoli elettrici è stata lenta''. Il sondaggio sottolinea però che il pubblico vorrebbe vedere iniziative più concrete da parte dal Governo e dalle imprese, per accelerare la diffusione dei veicoli elettrici una volta usciti dalla crisi di Covid-19. Ciò include ulteriori investimenti nell'infrastruttura di ricarica (62%), l'introduzione di altre zone 'clean air' nelle principali città (38%) e una nuova legislazione che possa incentivare le imprese a passare alle flotte completamente elettriche nei prossimi 5 anni ( 38%).