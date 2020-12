Ducati World Première, è il turno di Monster

Una nuova anteprima dal mondo Ducati, quella in programma il 2 dicembre per la Ducati World Première che avrà come protagonista il modello Monster. Con il quinto episodio della web series dedicata alle novità in arrivo della casa di Borgo Panigale, sarà infatti presentato il nuovo Monster, modello con una storia di successi alle spalle e pensato ancora da Ducati per essere compatto, essenziale e leggero, con l'obiettivo dichiarato del divertimento. Tutti i dettagli del nuovo Monster verranno svelati mercoledì 2 dicembre, alle 19, su Ducati.com durante l'ultimo episodio della Ducati World Première web series.