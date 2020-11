Ducati, domani secondo appuntamento World Première

Prosegue il fitto calendario della web series Ducati World Première che domani ha in programma il suo secondo appuntamento. Dopo la presentazione della scorsa settimana, con la quale l'AD Claudio Domenicali ha raccontato la nuova Multistrada V4 in tutti i suoi dettagli, domani sarà la volta, per la casa di Borgo Panigale, di svelare le novità per il prossimo anno a proposito di altri due modelli che rappresentano altre due 'anime' del marchio, ovvero XDiavel e Scrambler. L'appuntamento, con le novità Ducati e con il racconto di cosa cambierà per i due modelli nei prossimi mesi, è quello fissato per la serata di domani, 19, sul sito della casa motociclistica bolognese www.ducati.com.