Zero Motorcycle, per 2021 torna modello SR/S

(ANSA) - MILANO, OCT 16 - Sarà un 2021 di novità sul fronte delle specifiche di prodotto per Zero Motorcycles. Il brand californiano votato alla produzione di moto elettriche e dei powertrain, ha annunciato le specifiche di prodotto e le offerte della gamma di modelli 2021. La nuova collezione è caratterizzata dalla reintroduzione del modello SR/S, lanciato a inizio anno. La SR/S è la prima moto Zero completamente carenata ed è stata progettata pensando soprattutto ai piloti, con un miglioramento del 13% dell'efficienza e dell'autonomia in autostrada rispetto alla sorella naked SR/F. Tutte le moto elettriche Zero della gamma 2021 sono alimentate con i sistemi operativi Zero Cypher. Tutto ciò in aggiunta ai colori e alle opzioni grafiche aggiornate per tutta la collezione di modelli.



"Le sfide che hanno toccato tutti nel 2020 hanno creato alcune opportunità uniche per Zero Motorcycles - ha affermato il CEO di Zero Motorcycles Sam Paschel - tra cui un incredibile incremento delle vendite del nostro modello dual sport. La nostra struttura è stata chiusa ben due volte a causa della pandemia e dei recenti incendi, questo ci ha permesso di fare una pausa di riflessione e di rivedere strategicamente la nostra area di mercato, apportando così alcuni miglioramenti che si riveleranno utili negli anni a venire". L'azienda ha continuato a produrre anche nelle imprevedibili circostanze del 2020, fornendo una gamma completa di prodotti. "Quest'anno Zero ha potuto contare anche su massicci reinvestimenti per ottimizzare la produzione e far crescere la propria area produttiva - ha dichiarato sempre Paschel - e abbiamo di conseguenza gestito correttamente le difficoltà e le incertezze del 2020 e siamo entusiasti di averle superate, mantenendo la nostra rete di concessionari indenne e in piena espansione. Che si tratti di una moto dual sport per conquistare nuovi terreni e vivere avventure o di una moto agile e leggera per affrontare il traffico cittadino, Zero ha il prodotto giusto per qualsiasi motociclista". L'offerta di moto elettriche Zero per il 2021 prevede un'elevata connettività attraverso la app di Zero per fornire ai piloti numerose informazioni tra cui: stato della moto e posizione, così come la possibilità di monitorare il veicolo nelle aree: stato della moto, ricarica, condivisione dei dati di guida, upgrade di sistema e aggiornamenti. Tutti i modelli 2021 di Zero Motorcycles sono disponibili presso gli oltre 100 concessionari in Nord America e in Europa e vengono attualmente spediti direttamente dalla sede produttiva in California.



