Fase 2: Piaggio, scooter come soluzione per la nuova mobilità

Riaprono i punti vendita e il Gruppo Piaggio lancia una serie di promozioni straordinarie su tutta la gamma di scooter a ruota alta: l'entry level Liberty, il crossover Medley e il grande e lussuoso Beverly. E arrivano promozioni anche su tutta la famiglia Vespa e su Piaggio MP3.



Condizioni eccezionali - rende noto un comunicato - che saranno valide per tutto il mese di maggio e che rendono conveniente come mai l'acquisto di un nuovo scooter.



Per tutto il mese di maggio, infatti, il best seller Piaggio Liberty - disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 cc - è acquistabile con mini rate mensili da 29 Euro. "È una proposta imperdibile - prosegue il comunicato - che, unita alla grande economicità di esercizio, rendono Liberty il mezzo perfetto per chi cerca uno scooter elegante e facile, un compagno affidabile nella vita di tutti i giorni".



Anche la gamma Piaggio Beverly 2020 viene proposta con una promozione eccezionale: le versioni 300 sono disponibili a partire da 3.690 Euro, con un vantaggio cliente di 820 Euro, mentre le versioni 350 sono offerte a partire da 4.870 Euro, con ben 1.000 Euro di bonus promozionale.



In più, tutta la gamma di scooter a ruota alta Piaggio, compreso il nuovo Piaggio Medley, oggi ancora più tecnologico e potente grazie all'ultima generazione dei motori i-get 125 e 150 cc, è acquistabile con un finanziamento a interessi Zero (TAN 0,00% - TAEG max 4,13%) con rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica. Il nuovo Medley è inoltre proposto a partire da 3.190 Euro con bauletto e parabrezza inclusi nel prezzo.



Sempre fino al 31 maggio, su tutti i modelli della gamma Piaggio MP3, lo scooter a tre ruote di Piaggio, è attiva la speciale formula MP3 Ride Now, con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l'importo residuo. MP3 Ride Now include inoltre gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km, liberando così il cliente dalla preoccupazione connessa alla manutenzione ordinaria, e un anno di estensione della garanzia.



Il mese di maggio vede promozioni straordinarie anche sulla gamma Vespa: Primavera e Sprint 50 cc sono offerte con 300 Euro di bonus, vantaggio che sale a 500 Euro per le versioni 125 e 150 cc, mentre per la famiglia Vespa GTS 300 sono previsti 700 Euro di bonus, mentre per la versione SuperSport e per la tecnologica SuperTech, con display full TFT, il vantaggio è pari a ben 1.000 Euro.



Per un acquisto più agevole, sui modelli della gamma Vespa con cilindrata superiore a 50 cc (Primavera e Sprint 125/150 cc e gamma GTS) è possibile usufruire fino al 31 maggio di uno speciale finanziamento a interessi Zero (TAN 0,00% - TAEG max 4,13%) con rimborso fino a 24 mesi e senza spese di apertura pratica. Su tutta la gamma Vespa sono inoltre disponibili altre pratiche formule di finanziamento con mini rate mensili a partire da 36 Euro (per le cilindrate 50 cc) e da 69 Euro (cilindrate oltre 50 cc).



Rimane infine attiva la speciale formula Vespa Ride Now, con soluzioni di finanziamento personalizzate al termine delle quali è prevista la possibilità di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l'importo residuo. Vespa Ride Now include gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 20.000 km e un anno di estensione della garanzia.