Zero Motorcycle SR/S, missile a zero emissioni

E' un missile silenzioso la nuova SR/S, l'elettrica dalle alte prestazioni e zero emissioni. L'americana Zero Motorcycle è scesa in campo con una novità che prosegue la propria politica elettrica dopo la presentazione di qualche tempo fa della 'nuda' SR/F, sulla quale è stata sviluppo anche il nuovo modello, dotato però di carena e dalle ambizioni sport turing, oggi raggiungibili anche grazie all'autonomia di strada che comincia a raggiungere chilometraggi interessanti.



Come per la sorella naked, il cuore pulsante della Zero SR/S è un motore a magneti permanenti che eroga 110 CV di potenza, 190 Nm di coppia massima e che consentono alla moto nata sotto il sole della California di scattare velocissima. A fornire l'energia necessaria all'unità è un pacco batterie centrale agli ioni di litio da 14,4 kWh, ricaricabili in 4,5 ore con un caricabatterie standard da 3 kW e in 1,5 ore con quello rapido da 6 kW. L'autonomia dichiarata è di 323 km, includendo i 3,6 kWh supplementari offerti dalla Power Tank (da acquistare come optional). Come nel caso della 'sorella' SR/F, la potenza della SR/S si può modulare attraverso il cruscotto digitale o con la app per smartphone con i quali poter scegliere uno dei quattro 'riding mode' pre-impostati: Street, Sport, Eco e Rain). A questi si possono però aggiungere anche altri programmi di guida personalizzabili, fino ad un massimo di dieci. Ricca, come la potenza impone, anche l'elettronica per l'assistenza alla guida, perché di serie sono presenti il controllo di stabilità con ABS, il controllo della trazione e il freno motore con funzione cornering. Un ruolo particolare, nella gestione della sportiva-green può giocarlo anche lo smartphone, che con la app appositamente studiata può far accedere al monitoraggio della meccanica e della ricarica, alla programmazione dei tempi di rifornimento e permette anche di risalire alla posizione della moto. Due sono le versioni disponibili della nuova Zero: la SR/S standard con caricabatterie da 3 kW, offerta a 22.080 euro e la SR/S Premium con caricabatterie da 6 kW proposta a 24.230 euro.



I prezzi comprendono due anni di abbonamento gratuito ai servizi di connettività.