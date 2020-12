Bosch amplia gamma sistemi sterzanti con 24 codici articolo

Soprattutto in caso di incidente, i sistemi sterzanti danneggiati dei veicoli coinvolti devono essere sostituiti per evitare eventuali danni al sistema sterzante, un componente del veicolo fondamentale per la sicurezza. Destinata alle c, la gamma Bosch eXchange comprende una vasta serie di sistemi sterzanti, ora ampliata di ben 24 codici articolo. I nuovi sistemi sterzanti per le riparazioni d'officina, rigenerati in modo professionale, sono disponibili per i veicoli Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Volvo e VW. Bosch aumenta così in modo significativo la copertura di mercato della propria gamma di sistemi sterzanti idraulici per i veicoli europei. Per il futuro è prevista un'ulteriore espansione della gamma Bosch eXchange. Rispetto alla produzione dei componenti nuovi, la rigenerazione permette di risparmiare sia materie prime sia energia. Ciò consente di risparmiare risorse e proteggere l'ambiente, il tutto con la consueta e rinomata qualità Bosch. I sistemi sterzanti Bosch eXchange, sottoposti a test approfonditi e minuziosi, godono della stessa garanzia dei sistemi nuovi.