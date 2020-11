Misani (Pirelli): Elect, tecnologia per mobilità futura

''Lo sviluppo tecnologico che il mondo dell'auto sta avendo è un'accelerazione rispetto al passato ed guidato dalle tecnologie ibride ed elettriche che portano con sé richieste nuove nel mondo dei pneumatici. Tra le caratteristiche richieste sicuramente robustezza, comfort e sostenibilità''. Così Piero Misani, Senior Vicepresident Ricerca&Sviluppo e Cyber di Pirelli che, all'Ansa, spiega le peculiarità del nuovo pneumatico Elect, studiato e realizzato appositamente per i veicoli elettrici ed ibridi plug-in. ''Sicuramente i pneumatici dei veicoli elettrici ed ibridi devono rispondere alla necessità di sopportare il carico delle vetture elettriche, trasmettere le coppie motrici e frenanti preservando la resa chilometrica del pneumatico stesso ed, infine, devono aiutare la vettura elettrico nel suo range della durata delle batterie - ha precisato Misani - . In questo caso il pneumatico Elect garantisce la migliore resistenza al rotolamento e il minore consumo di energia''. Se paragonati ai pneumatici tradizionali, come precisato da Misani, quelli per ibridi ed elettrici sono almeno una generazione avanti, realizzati con nuovi materiali.



''Il trade off tra la sicurezza e la resa chilometrica - ha aggiunto - nasce da uno sviluppo innovativo nelle mescole e nei materiali e da strutture di rinforzo capaci di rispondere alle esigenze di sopportare un carico più elevato. Non ultima, poi, c'è l'attenzione al comfort. Quando ci si siede su una vettura elettrica si apprezza la silenziosità e quindi i pneumatici per le elettriche devono avere occhio per il comfort e per il rumore sia esterno ma anche per il benessere acustico interno all'abitacolo''. Da sempre Pirelli segue da vicino il mondo del primo equipaggiamento: ''Abbiamo più omologazioni rispetto ai nostri competitors e siamo capaci di cogliere i trend lavorando a stretto contatto con le case. Il fatto di essere arrivati sul mercato con la tecnologia Elect è frutto di una scelta di Pirelli di essere in prima linea con le case di primo equipaggiamento. Abbiamo partecipato non solo con Porsche ma anche con altri partner per lo sviluppo delle tecnologie dell'elettrico e dell'ibrido plug-in''. ''Elect è una tecnologia e si adatta a linee di prodotto diverse - ha concluso Misani -.



Stiamo omologando i pneumatici sia Summer che Winter ma anche gli All Seasons. La scelta di cambio dei pneumatici è legata all'ultizzo che l'utente fa della propria vettura e soprattutto ai luoghi dove le vetture vengono utilizzate. Il pneumatico adatto rappresenta sempre la soluzione indicata a seconda delle esigenze''.