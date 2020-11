Aznom Palladium, la demotica come su uno yacht

Dimensioni generose e lusso, ma non solo, per la Aznom Palladium che punta anche sulla demotica.



L'hyper limousine italiana presentata di recente, oltre ai suoi sei metri di lunghezza e circa due di altezza, il motore V8 biturbo e gli oltre 700 cavalli, è caratterizzata da una serie di scelte nell'allestimento simili a quelle utilizzate per i grandi yachts, con diverse soluzioni che per certi versi fanno pensare anche alla domotica. In questo quadro si inserisce il sistema di controllo elettronico di tutti gli impianti relativi al comfort di bordo. Si tratta di una rete CAN (Controller Area Network) che lavora in parallelo ma è totalmente indipendente dal sistema di controllo principale dell'automobile che, nel dettaglio, sovraintende alla marcia della vettura e a tutte le componenti meccaniche. Questo sistema di gestione dedicato all'aera comfort permette ai passeggeri di avere tutto sotto controllo, tramite un display touch posto sulle quattro portiere. Attraverso questo display il conducente può gestire l'apertura e chiusura delle portiere così come quella dei cristalli, la temperatura del frigorifero, l'apertura dei vari cassetti e scomparti, lo scenario di illuminazione all'abitacolo nonché le regolazioni dell'impianto di condizionamento anteriore. Per i passeggeri del divano posteriore esiste anche un secondo e totalmente autonomo condizionatore, gestibile dal display posto sulle loro portiere che, a differenza del display del conducente, non permette di controllare tutti gli impianti ma solo quelli di competenza, così come accade al passeggero anteriore.