Nokian Tyres, per inverno punta sulla sicurezza

Tempo di cambio gomme per il passaggio agli pneumatici invernali e Nokian Tyres punta sulla sicurezza. Il produttore di pneumatici, con una vasta gamma di pneumatici invernali pensati per adattarsi alle mutevoli condizioni meteorologiche, ha presentato di recente gli ultimi arrivi, ovvero il Nokian Seasonproof e il Nokian Seasonproof SUV. "Essendo l'inventore del primo pneumatico invernale al mondo - ha dichiarato Martin Dražík, Product Manager per l'Europa centrale di Nokian - Nokian Tyres è sempre una garanzia della giusta scelta di pneumatici di qualità". Il nuovo pneumatico invernale per auto Nokian Snowproof è stato classificato come il migliore tra gli pneumatici invernali dell'Europa centrale nel test realizzato quest'anno dalla rivista svedese Teknikens Värld. Grazie alla combinazione di migliore aderenza su neve e ghiaccio e proprietà eccellenti su superficie asciutta, è stato premiato con il marchio 'Best in test'. Grazie al nuovo Alpine Sense Grip, lo pneumatico è in grado di affrontare il clima invernale e offre reazioni prevedibili ed equilibrate in città e su autostrade ad alta velocità. Per le auto sportive ad alte prestazioni, Nokian Tyres mette a disposizione lo pneumatico Nokian Snowproof P UHP, con una combinazione di maneggevolezza ad alta performance e aderenza. Il nuovo concept Alpine Performance di Nokian Tyres garantisce un elevato livello di sicurezza durante la guida quotidiana grazie alla trazione avanzata, alla distanza di arresto più breve e all'affidabilità in curva. Anche il due volte campione del mondo di Formula 1 Mika Häkkinen è stato coinvolto nello sviluppo. "Lo pneumatico funziona in modo affidabile - ha detto Häkkinen - sia ad alta che a bassa velocità su strade scivolose. Si può beneficiare di una maneggevolezza precisa e facile anche in condizioni estreme. In qualsiasi condizione climatica durante l'inverno, Nokian Snowproof P consente di guidare con fiducia e di conseguenza offre una guida fluida e sicura".