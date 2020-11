Citroen, sconti e assistenza online per cambio gomme

In inverno, secondo il Codice della strada, la norma prevede che dal 15 novembre al 15 aprile dell'anno successivo i veicoli abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o siano muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio. Sebbene l'indicazione preveda entrambe le possibilità, è consigliato sostituire le gomme con quelle invernali. Infatti anche semplicemente in caso di fondo stradale bagnato oppure in caso di pioggia, gli pneumatici invernali migliorano l'aderenza e di conseguenza la sicurezza. Per evitare lunghe liste di attesa, i possessori di un modello Citroën possono beneficiare di uno sconto che può raggiungere il 40% su un treno di pneumatici. I riparatori autorizzati Citroën aderenti all'iniziativa trattano diverse marche di pneumatici, offrendo la possibilità di aderire alla promozione fino al 31 dicembre 2020. Lo sconto del 40% è applicato sul prezzo di listino di importanti marche, tra cui Goodyear, Dunlop, Bridgestone. Si può inoltre beneficiare di uno sconto del 30% se si scelgono pneumatici Eurorepar Reliance Summer e Winter, Michelin e Yokohama. In ogni caso, lo sconto esclude le operazioni legate a manodopera, montaggio ed equilibratura. Il primo contatto può anche iniziare online: attraverso il web è possibile individuare il punto di assistenza preferito, fissando un incontro che avrà luogo con consolidati standard di sicurezza. Questa iniziativa consente inoltre di usufruire anche di un check-up completo della propria Citroën che include ben 21 controlli completamente gratuiti, tra cui il controllo della strumentazione, delle condizioni esterne, dei liquidi e della batteria. Infine, effettuando ogni anno un intervento di manutenzione ordinaria presso la rete autorizzata Citroën, grazie a Citroën Assistance, si può beneficiare di 12 mesi di assistenza stradale gratuita.