Cambio gomme, mettersi in regola entro 15 novembre

Si è aperta ufficialmente ieri la stagione invernale per il cambio gomme, con l'obbligo in Valle d'Aosta e su molte tratte di montagna di circolare con pneumatici invernali. Per la maggior parte degli automobilisti il D-Day per mettersi in regola è il 15 novembre. Da questa data infatti, sulle strade, dove previsto dal gestore della strada, vigerà l'obbligo di circolare con pneumatici invernali fino al 15 aprile 2021.



L'obbligo vale fuori dai centri abitati ma i comuni possono estenderlo anche all'interno dell'area urbana. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it è scaricabile il depliant 'Inverno in Sicurezza' edizione 20-21 che ha lo scopo di illustrare la normativa vigente e fugare i dubbi dell'automobilista di fronte a una quantità di informazioni talvolta parziali e imprecise. I gommisti in questo periodo sono sempre molto affollati e il consiglio, soprattutto in tempi di distanziamento sociale, è quello di prendere appuntamento per tempo e di non presentarsi senza preavviso, anche perché le procedure del cambio gomme sono più lunghe e, per la sicurezza di tutti, oggi in molti punti vendita si può accedere solo previo appuntamento. Per chi deve acquistare un nuovo treno di gomme è utile rivolgersi al proprio gommista di fiducia, perché solo un esperto è in grado di consigliare il giusto prodotto sulla base della vettura su cui verrà montato, sul chilometraggio, sul tipo di guida e sulla condizione delle strade che si andranno a percorrere. Rivolgersi a un rivenditore specialista è il primo buon consiglio, il secondo è quello di scegliere prodotti di qualità e di marche note che garantiscono sul mercato una assistenza capillare. Tutte le informazioni tecniche e giuridiche, comprese le più frequenti domande e risposte, sono come sempre consultabili sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it