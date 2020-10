Peugeot, con Visionpark sosta più facile per suv 3008 e 5008

Parcheggiare l'auto è fonte di stress per la metà dei guidatori, mentre un automobilista su 3 ammette di non padroneggiare appieno questa manovra e, addirittura, 1 su 10 ammette di parcheggiare 'a sensazione'. I sistemi di assistenza alla guida che stanno equipaggiando sempre più modelli, soprattutto suv, prevedono anche l'aiuto al conducente durante questa manovra. Per preservare le carrozzerie delle loro auto, Peugeot equipaggia le nuove 3008 e 5008 con dotazioni come il Visiopark ed il Park Assist. Grazie al sistema di telecamere del Visiopark, il guidatore può controllare a 360° tutto ciò che accade intorno al suo veicolo.Questo sistema permette di monitorare ciò che accade attorno all'auto direttamente sul touch screen a centro plancia. I sensori di parcheggio contribuiscono a segnalare eventuali ostacoli attorno all'auto. In tempo reale durante l'operazione di manovra viene riprodotta la vista dall'alto dell'auto e dell'ambiente circostante, consentendo una visione a 360˚. La telecamera Visiopark 1 fornisce una panoramica della zona dietro al veicolo e mostra anche la traiettoria del veicolo in funzione dell'angolo di sterzo e gli indicatori della distanza con gli ostacoli vicini. I sensori di assistenza al parcheggio vanno ad aggiungersi alle informazioni nella vista dall'alto del veicolo.Pensando a quei guidatori che si stressano alla ricerca di parcheggio, la tecnologia Park Assist (inclusa nell'opzione Visiopark 2) rileva parcheggi adatti alle dimensioni del veicolo semplicemente passandoci davanti ad una velocità fino a 30 km/h.



Per iniziare la manovra, l'automobilista deve solo indicare sul touch screen centrale se desidera parcheggiare in parallelo o in perpendicolare. I sensori a ultrasuoni del Park Assist, integrati nei paraurti anteriore e posteriore, guidano automaticamente l'auto. In ogni momento, il guidatore aziona il freno, l'acceleratore e il cambio e può riprendere il controllo dello sterzo agendo sul volante.