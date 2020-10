Audi TT, ancora più 'grinta' con pacchetto Competition Plus

Un nuovo pacchetto di accessori per la terza generazione di Audi TT. La casa dei quattro anelli ha infatti dedicato al modello l'inedito pacchetto S line Competition Plus, riservato alla variante 2.0 TFSI S tronic 245 CV nelle configurazioni di carrozzeria Coupé e Roadster. Ai paraurti sportivi e ai componenti caratteristici del pacchetto S line exterior si accompagnano in questo caso le finiture total black incluse nel pacchetto look nero. I cerchi da 19 pollici e l'assetto sportivo ribassato di 10 mm arricchiscono la dotazione tecnica, mentre in abitacolo spiccano le tinte scure e i rivestimenti in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto. Il design del pacchetto S line competition plus beneficia dell'abbinamento dei pacchetti S line exterior e look nero. Il primo include il logo S line in corrispondenza dei passaruota, i paraurti, le prese d'aria laterali, lo splitter anteriore e l'inserto all'estrattore dal look marcatamente sportivo cui si aggiungono la finitura a nido d'ape in nero titanio della griglia del single frame oltre ai listelli sottoporta con logo S. Il pacchetto look nero accentua ulteriormente il carattere della vettura grazie alla finitura in nero lucido della cornice del single frame e degli inserti alle prese d'aria laterali, alle minigonne e all'estrattore. Lo spoiler posteriore fisso e le calotte dei retrovisori laterali, sempre di colore nero, gli anelli Audi e i terminali di scarico total black completano l'estetica della vettura. I cerchi in lega da 19 pollici con design a 5 razze poligonali, inclusi nel pacchetto S line competition plus, sono in nero lucido, mentre a richiesta sono disponibili ruote, sempre appartenenti alla gamma Audi Sport, da 20 pollici con design a 10 razze a Y. Sotto il profilo tecnico, oltre alle pinze dei freni verniciate in rosso, il pacchetto S line competition plus riprende le dotazioni del pacchetto sportivo S line, a partire dall'assetto ribassato di 10 mm rispetto allo standard. I proiettori a LED Matrix sono a richiesta e prevedono la gestione adattiva degli abbaglianti. Le tinte disponibili sono pastello blu Turbo oppure nei colori metallizzati rosso Tango, bianco Ghiaccio e grigio Chronos, quest'ultimo per la prima volta dedicato alla TT. Grazie al propulsore turbo benzina da due litri, alla potenza di 245 CV e alla coppia di 370 Nm sin da 1.600 giri/min, la TT Coupé e la TT Roadster 2.0 TFSI S tronic scattano da 0 a 100 km/h in, rispettivamente, 5,8 e 6,0 secondi raggiungendo una velocità massima, autolimitata, di 250 km/h. La TT, Coupé e Roadster dotate del pacchetto S line competition plus raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del primo trimestre del 2021.