Opel, nuova Astra con la trasmissione continua

Con il lancio di nuova Astra, Opel ha introdotto una trasmissione continua allo stato dell'arte. La tipica erogazione di potenza fluida e l'alta efficienza della trasmissione continua si abbinano alla nuova generazione della Opel Astra. In combinazione con il motore benzina 107 kW (145 cv) 1.4 litri Turbo a iniezione diretta, la trasmissione continua porta una propulsione raffinata e vivace nella gamma motori del marchio. Con una generazione di motori e trasmissioni completamente nuova, Opel Astra stabilisce gli standard per le basse emissioni, mettendola al top della classe delle compatte. La nuova Opel Astra è la più efficiente di sempre con fino al 21% di emissioni di CO2 in meno rispetto alla generazione precedente. Cinque delle sette combinazioni di motore in offerta hanno addirittura abbattuto la magica soglia dei 100 grammi per chilometro per le emissioni di CO2. ''Il principio operativo è semplice e intelligente. A differenza del tradizionale convertitore di coppia del cambio automatico che ha ingranaggi planetari, frizioni e rapporti di trasmissione fissi, una trasmissione continua ha due pulegge collegate da una cinghia metallica in tensione - spiega Peter Naumann, Global Program Manager e agendo da Chief Engineer Automatic Transmissions di Rüsselsheim - . All'esterno delle pulegge, c'è un albero conico, su cui si trova la cinghia metallica. Adattando continuamente lo spazio tra le pulegge, si ottiene un rapporto di trasmissione variabile, perché il cambiamento della superficie di contatto altera il diametro. Questo è paragonabile alla trasmissione di coppia da ingranaggi piccoli a grandi e viceversa. Infine, un ingranaggio planetario posto sull'albero di ingresso è ancora necessario al fine di selezionare la marcia avanti o indietro''.



A causa della disponibilità quasi infinita di rapporti di trasmissione, i propulsori con trasmissione continua operano nel punto più efficiente su tutti i regimi di rotazione del motore. ''Per ogni punto di funzionamento, la trasmissione consente al gruppo propulsore di trovare l'equilibrio ottimale tra l'efficienza del carburante, l'attenuazione del rumore e delle vibrazioni e la reattività del pedale dell'acceleratore'' precisa Naumann. ''Le auto con peso ridotto e propulsori che producono una coppia massima di 230-300 Nm sono più adatte per la trasmissione continua - afferma Naumann - Con una coppia di 236 Nm e un peso in ordine di marcia di 1.350 kg, la nuova Opel Astra 1.4 è quindi ideale''. Le trasmissioni continue sono già comuni nei mercati asiatici, dove le loro prestazioni morbide e silenziose li rendono molto popolari. La nuova Opel Astra con motore 1.4 e trasmissione continua è perfetta per i clienti alla ricerca di una berlina compatta o di una station wagon con un cambio automatico che offra non solo la riduzione di rumore e vibrazioni, ma anche un consumo di carburante moderato e una buona reattività.