Piaggio: premio Innovation by Design 2020 a robot Gita

Il robot Gita, progettato, sviluppato e prodotto da Piaggio Fast Forward, (Pff), è stato insignito con la menzione d'onore agli Innovation by Design 2020 della rivista Fast Company nella categoria "mobilità", magazine leader mondiale nel settore dei media aziendali, con un'attenzione particolare per l'innovazione nella tecnologia, la leadership e il design.



Gita è il primo innovativo progetto di Pff, la società del Gruppo Piaggio (PIA.MI) con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro. È un robot carrier della tipologia "follow me", unico nel suo genere, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un'autonomia di 4 ore.



I premi, che saranno pubblicati nel numero ottobre-novembre 2020 della rivista, sono un riconoscimento a persone, gruppi e imprese che considerano il design come uno strumento al servizio dell'innovazione. Premio particolarmente ambito nel settore industriale, Innovation by Design è l'unico concorso che riconosce la creatività come risultanza dell'incrocio tra design, business e innovazione.



"Siamo orgogliosi di essere stati inclusi da Fast Company nell'elenco delle principali aziende innovatrici al mondo, con le quali condividiamo la passione per il design e lo consideriamo centrale per lo sviluppo di prodotti e servizi" ha commentato Greg Lynn, ceo di Piaggio Fast Forward.