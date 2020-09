Mercedes AMG lancia il suo box da tetto aerodinamico

Anche a chi possiede un bolide da 500 Cv e più, come nel caso di molti modelli della gamma Mercedes-AMG, può capitare che lo spazio a bordo non basti per gli sci, per le sacche da golf o per altri oggi ingombranti da portare in viaggio. Ecco perché la Casa di Affalterbach ha deciso di realizzare un suo portabagagli supplementare in linea con le caratteristiche di qualità, aerodinamicità e affidabilità delle proprie auto. Nello sviluppo dell'innovativo box da tetto sono stati incorporati i più alti standard di ingegneria, efficienza, esclusività e design. E in aggiunta il box da tetto è stato testato dal team AMG High-Performance in numerose prove di guida per garantire valori ottimali in termini di comportamento, maneggevolezza e rumorosità. Il contenitore supplementare Mercedes-AMG è stato sviluppato in due versioni per ottimizzare la funzionalità, una generica adatta a tutti i modelli Mercedes e una versione aggiuntiva destinata soprattutto per alle coupé della Stella a Tre Punte.



La sottile differenza sta nella forma del diffusore, che è stato adattato aerodinamicamente al design delle carrozzerie. Adatto all'uso quotidiano e particolarmente semplice da utilizzare, il box da tetto è costruito in plastica particolarmente per resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Può essere montato facilmente su tutti i supporti per mancorrenti Mercedes utilizzando un sistema di bloccaggio a sgancio rapido. Ha una capacità di 410 litri e 70 kg e può essere aperto da entrambi i lati, facilitando il carico, lo stivaggio e lo scarico. Il coperchio è caratterizzato da una forma elegante con finitura in grigio Cometa con linee decorative laterali, mentre nella parte superiore è incorporato un elemento nero lucido. Il design sportivo di questo box da tetto - insieme al diffusore - ha un effetto positivo sull'aerodinamica e sulla rumorosità. Inoltre, le maniglie integrate direttamente nel profilo del coperchio, aiutano a ridurre la resistenza all'aria.



Come per tutti gli accessori della Stella a Tre Punte, la sicurezza è la massima priorità anche per il box da tetto Mercedes-AMG. Anche se è omologato per la velocità legale di 130 km/h, questo contenitore ha superato gli standard Mercedes ben più severi.