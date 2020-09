Pirelli, 22 nuove misure ampliano la gamma All Season

Il raddoppio della domanda nel 2019 rispetto al 2016 conferma l'interesse degli utenti per le gomme 'all season' da usare tutti i mesi dell'anno, un trend a cui si è subito adeguata Pirelli che lancia un importante allargamento delle misure disponibili in questa categoria di pneumatici.



Debuttano infatti i Cinturato All Season Plus e Scorpion Verde All Season SF in 22 nuove misure - nei calettamenti tra i 16 e i 19 pollici - proponendo al mercato del ricambio anche le versioni Seal Inside, la tecnologia Pirelli che consente di continuare la marcia anche in caso di foratura. Con queste nuove misure, la Casa della P lunga arriva a coprire circa il 90% dei potenziali volumi di mercato di pneumatici 'all season'. Si tratta di pneumatici che tolgono qualsiasi preoccupazione al guidatore, in quanto non richiedono il cambio stagionale e - se è presente la tecnologia seal inside - eliminano il fastidio di una foratura. Una ricerca condotta per Pirelli ha evidenziato che circa l'85% degli automobilisti italiani li sta prendendo in considerazione per il prossimo cambio gomme, soprattutto chi vive in regioni non alpine. L'interesse è testimoniato anche dal livello di conoscenza, confermato dagli automobilisti: circa il 97% degli italiani dichiara di conoscerli. Per rispondere alle esigenze dei proprietari di auto che montano pneumatici tra i 15 e i 20 pollici e che desiderano muoversi in una dimensione di mobilità totale in un contesto urbano, senza preoccuparsi delle condizioni meteo e delle normative, Pirelli mette a disposizione il pneumatico Cinturato All Season Plus. Evoluzione della prima gamma Cinturato All Season possiede un particolare disegno battistrada direzionale, che consente un'ottimizzazione della capacità di espulsione dell'acqua, attraverso i due ampi canali longitudinali e laterali, riducendo notevolmente il fenomeno di acquaplano. Grazie all' innovativo disegno, si ha un ridotto rumore, sia all'esterno del veicolo sia all'interno dell'abitacolo, a tutto vantaggio del piacere di guida. Presenta anche la tecnologia della lamellatura 3D che ottimizza il movimento del tassello e garantisce migliori prestazioni in frenata e in curva, uniformando il profilo di usura della gomma e allungandone così la durata. In caso di fondi innevati, invece, l'apertura dei tasselli consente di catturare i cristalli di neve cosa che ottimizza la tenuta di strada. All Season Plus è contraddistinto dal simbolo M+S ed anche da quello del fiocco di neve inserito nel profilo di una montagna a tre cime, che ne certificano l'assoluta sicurezza nelle condizioni invernali. Per chi possiede un Crossover o un suv, Pirelli mette a disposizione lo Scorpion Verde All Season SF adatto all'estate e all'inverno, dotato del simbolo del fiocco di neve sui tre picchi, oltre alla marcatura M+S che garantisce la massima sicurezza nelle condizioni invernali. Il particolare disegno battistrada e la struttura delle lamelle permettono un'ottima tenuta di strada sia su neve sia su bagnato, con perfetta stabilità laterale, trazione e una bassa emissione di rumore. Completa la gamma per le quattro stagioni il pneumatico Carrier All Season dedicato ai van e ai veicoli commerciali leggeri.



Grande maneggevolezza, alto chilometraggio, buona resistenza al rotolamento e ottime prestazioni in ogni condizione sono le prerogative di Carrier All Season. Questa gomma raggiunge il più alto livello nella sua categoria per la sicurezza sul bagnato ed è dotata del simbolo M+S ed anche di quello del fiocco di neve inserito nel profilo di una montagna a tre cime per garantire buone prestazioni di guida in condizioni invernali moderate.