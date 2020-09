Guanti GripHero, protezione Covid direttamente sulla pompa

Arriva dalla Gran Bretagna una interessante proposta per rendere sicuro, dal punto di vista del Covid-19, l'uso delle pompe di rifornimento del carburante. La GripHero, che opera nel settore delle protezioni individuali per il lavoro, ha infatti brevettato un sistema di dispenser ad erogazione singola di un guanto monouso, da fissare direttamente sull'impugnatura della pistola della pompa, in modo da rendere immediatamente disponibile questo presidio. Si tratta - precisa la GripHero - di una soluzione all'annoso problema dello spreco dei guanti in pellicola sottile che vengono forniti da molte Case petrolifere ai loro clienti, e che spesso vengono anche dispersi dal vento nell'ambiente. Il materiale utilizzato, oltre a proteggere dal contagio che può essere provocato dal contatto diretto della mano con l'erogatore, ha inoltre caratteristiche di robustezza che mettono al riparo da inconvenienti durante il rifornimento. Garantisce inoltre - come testimoniato dal certificato ATEX - adeguate caratteristiche antistatiche, per evitare ogni rischio di 'accensione' nella zona dei distributori. GripHero fornisce, al momento della installazione dei dispenser singoli sulle pistole erogatrici, anche speciali cestini per lo smaltimento dei guanti utilizzati.