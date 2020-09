Opel Mokka anche con motori termici, nuovo stile del brand

Sulla scia della nuova versione elettrica Opel Mokka-e, la casa automobilistica tedesca annuncia il lancio di nuovo Opel Mokka con motori termici di ultima generazione. Efficiente e compatto, nuovo Opel Mokka combina divertimento e modernità, ideale per la città e per gli ampi spazi aperti in autostrada.



Nonostante un passo leggermente più lungo (+2,0 mm), nuovo Opel Mokka è più corto di 12,5 cm rispetto al modello precedente, può ospitare cinque passeggeri mantenendo lo stesso vano di carico di 350 litri. La sua lunghezza totale di soli 4,15 metri lo rende facile da manovrare e parcheggiare nelle aree urbane ed extra-urbane. Il design sorprende per le proporzioni sbalorditive, la purezza di stile, il suo look caratterizzato da sbalzi corti e proporzioni ampie, che, unite alle linee più tese, fanno apparire Opel Mokka più "piantato" al suolo. Il nuovo arrivato è dotato di un cockpit completamente digitale di nuova generazione: l'Opel Vizor e l'Opel Pure Panel. La plancia allungata orizzontalmente integra due display widescreen; quello davanti al conducente ha una dimensione massima di 12 pollici.



Per consentire un utilizzo intuitivo e una attenzione del guidatore sulla strada, i progettisti di Opel hanno mantenuto i pulsanti di controllo solo per le funzioni essenziali. Nuovo Opel Mokka rimane fedele alla tradizione del marchio di rendere disponibili tecnologie innovative a un'ampia gamma di acquirenti, che includono sistemi avanzati come ACC (Advanced Cruise Control) e Active Lane Positioning. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie all'avanguardia con fari a matrice IntelliLux LED adattiva e quindi priva di abbagliamento caratterizzata da 14 elementi, unica nella categoria. Tutte le versioni di Opel Mokka sono dotate di serie di luci a LED anteriori e posteriori, freno di stazionamento elettrico e riconoscimento dei segnali stradali. Nuovo Opel Mokka si basa sulla nuova versione della piattaforma multienergia altamente efficiente CMP (Common Modular Platform). Questo sistema modulare leggero ed efficiente offre la massima flessibilità nello sviluppo del veicolo e consente di offrire la versione elettrica e quelle più tradizionali con i motori termici. I motori benzina e diesel vivaci, ma efficienti, offrono potenze che vanno da 100 CV a 130 CV. Consumo di carburante moderato e prestazioni superiori sono caratteristiche di tutte le versioni.



Alta efficienza e prestazioni vivaci sono caratteristiche dei nuovi motori a benzina a cui si aggiunge un diesel da 1,5 litri con cambio manuale a sei marce, da 81 kW (110 CV) e coppia massima di 250 Nm (consumo carburante preliminare NEDC: combinato 3,8 l/100 km, 100 g/km CO2).



Nuovo Opel Mokka entra nel segmento B con le migliori innovazioni che fino a poco tempo fa erano disponibili solo nella classe lusso. L'allarme di collisione frontale con frenata di emergenza automatica e rilevamento dei pedoni funziona a velocità superiori a 5,0 km/h. L'Adaptive Cruise Control mantiene una certa distanza tra nuovo Opel Mokka e il veicolo che precede, utilizzando sensori radar e telecamera. Operativo tra i 30 e i 180 km/h.



Tutte le varianti sono dotate di lampade a LED di ultima generazione, dalle luci di marcia diurna con la tipica grafica Opel ai fari e ai fendinebbia anteriori. Un punto culminante assoluto in questo segmento sono ifari a matrice adattiva IntelliLux LED con un totale di 14 elementi. Come per Opel Insignia,Opel Astra e nuova Opel Corsa, il sistema di illuminazione consente di guidare con gli abbaglianti permanenti.



I sistemi multimediali compatibili con Apple CarPlay e Android Auto dispongono di controllo vocale integrato. Nuovo Opel Mokka offre anche il servizio Opel Connect. La Live Navigation con informazioni sul traffico in tempo reale, oltre a un collegamento diretto all'assistenza in caso di guasto e eCall, rende i viaggi ancora più rilassanti per guidatore e passeggeri.