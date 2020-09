Hyundai: a bordo di Santa Fe arriva il Terrain Mode Selector

Da Hyundai arrivano nuove informazioni sul nuovo Terrain Mode Selector, disponibile per la prima volta su Nuova Santa Fe. Si tratta infatti del primo suv della casa in Europa a essere equipaggiato con questa tecnologia di controllo integrato, che permette di ottimizzare le prestazioni di guida su diverse e impegnative superfici, semplicemente ruotando una manopola.



Arricchendo la tecnologia di controllo della trazione integrale HTRAC di Hyundai, il nuovo selettore Terrain Mode offre un'esperienza di guida piacevole anche sui terreni più impervi, tra cui sabbia, neve e fango. HTRAC - una combinazione tra le parole Hyundai e Traction - distribuisce autonomamente la trazione delle ruote anteriori e posteriori in base alle modalità Drive e Terrain selezionate, e alle condizioni di guida.



Nuova Santa Fe è equipaggiata con una manopola rotante al centro della console, che consente al guidatore di scegliere tra quattro modalità Drive e tre modalità Terrain. Per il passaggio tra modalità Drive e Terrain basta semplicemente premere un bottone posto al centro della manopola, potendo così visualizzare la modalità selezionata sia sul cluster digitale che sullo schermo AVN.



Quattro sono le modalità di guida 'Drive': Comfort, con una prestazione di guida regolare con efficienza ottimizzata; Sport, per performance potenziate con comando dello sterzo irrigidito, logiche di cambio marcia e risposta dell'acceleratore modificati; Eco, che prevede una efficienza del carburante migliorata per una guida ecosostenibile con accelerazione, punti di cambio marcia e climatizzazione ottimizzati e Smart con il sistema che effettua automaticamente il passaggio tra Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Mentre le modalità Drive hanno lo scopo di migliorare le performance e l'efficienza in base allo stile di guida, ogni modalità Terrain ottimizza la guida in base alla superficie selezionata tramite la regolazione di coppia del motore, lo schema delle cambiate, il controllo della trazione e la distribuzione della coppia della trazione integrale.



Le modalità Terrain previste sono: Neve (Snow), cheottimizza il controllo tramite la minimizzazione dello slittamento delle ruote così da poter guidare su strade scivolose o innevate; Sabbia (Sand), che ottimizza l'accelerazione per la partenza e le performance per la guida su superfici morbide e ad alta resistenza e Fango (Mud) per poter migliorare la guida in condizioni stradali sdrucciolevoli e irregolari.