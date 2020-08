Peugeot, suv 3008 e 5008 e berlina 508 con Hands Free System

I suv Peugeot 3008 e 5008 ed le ammiraglie 508 e 508 SW condividono due elementi che le rendono dei riferimenti nelle rispettive categorie: un ampio spazio interno per il massimo comfort degli occupanti e la possibilità di equipaggiarle con l'Hands Free System, ovvero il portellone apribile elettricamente ed a mani libere.



Questo nuovo concetto di portellone motorizzato è ancor più utile in estate, quando di solito si hanno entrambe le mani impegnate ad afferrare valigie, zaini o attrezzature sportive per affrontare i giorni di meritato riposo: questo sistema consente di aprire il bagagliaio senza dover lasciare i bagagli a terra per agire sul telecomando o per azionare la maniglia di apertura. Basta far passare il piede sotto il paraurti posteriore ed il gioco è fatto. Questo equipaggiamento è uno dei fiori all'occhiello della vocazione tecnologica di questi modelli: con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore, il portellone motorizzato si apre e si chiude rapidamente e senza alcuno sforzo. In alternativa, su tutti i modelli in cui è presente tale dotazione, può essere azionato agendo sul telecomando del veicolo o sull'apposito pulsante posizionato alla sinistra del volante.



Le caratteristiche dei più recenti modelli del Leone non si limitano a offrire agli occupanti i migliori livelli di comfort e sicurezza disponibili sul mercato. Il suv Peugeot 3008 consente di vivere momenti indimenticabili garantendo grande versatilità. La sua modularità e la sua funzionalità sono state concepite per soddisfare tutte le aspettative ed affrontare tutte le situazioni di utilizzo. Per caricare bagagli molto ingombranti, lo schienale posteriore è frazionato 2/3 -1/3 ed adotta il sistema 'Magic Flat' per formare un piano di carico piatto. Se si deve dividere il bagagliaio o facilitare il caricamento o godersi al massimo le attività del tempo libero, il ripiano regolabile in altezza in due posizioni consente di ottimizzare facilmente il volume del bagagliaio. Di fronte a un oggetto particolarmente lungo, poi, lo schienale del sedile del passeggero anteriore può esser reclinato in avanti così da consentire di liberare spazio fino a 3 m di lunghezza. A coronamento di tutto ciò, suv 3008 può esser dotato di vano bagagli ad apertura motorizzata con sistema hands free, senza quindi dover toccare nulla per aprirlo o chiuderlo, permettendo così di tenere saldamente in mano gli oggetti che si vogliono caricare a bordo.



Il più grande 5008 offre anche spazio e modularità per coloro che amano le vacanze in compagnia, oltre che avventurose. Ha un vano di carico al vertice della sua categoria quanto a capacità, grazie a 780 litri VDA (nella configurazione a 5 posti) cui si può accedere anche con il sistema motorizzato di apertura del portellone, senza dover agire su alcun pulsante ma semplicemente muovendo un piede sotto il paraurti. Le SW sono la grande alternativa per tutti coloro che cercano la massima capacità e modularità del bagagliaio, mantenendo l'eleganza e il comfort di una berlina. Peugeot 508 SW si fa apprezzare anche per il suo bagagliaio con Magic Flat. Grazie a questo sistema, il sedile posteriore 2/3 -1/3 può esser frazionato per adattarsi alle differenti esigenze di carico in modo semplice ed immediato. Due comandi posti ai lati del bagagliaio permettono di abbattere la parte di schienale corrispondente rendendo il pavimento praticamente piatto, in cui 1.780 litri di volume di carico si rendono completamente disponibili per qualsiasi necessità. A questo si aggiunge la disponibilità del sistema di apertura e chiusura motorizzato con hands free che contribuisce ad elevare ancor più la tecnologia.