Google Maps, arriva aggiornamento per CarPlay con dashboard

Google ha comunicato di aver aggiornato le sue Maps a disposizione degli utenti che utilizzano CarPlay nei loro veicoli aggiungendo finalmente una dashboard, cioè la visualizzazione multi-scheda che consente agli utenti di vedere le App di navigazione, il lettore musicale, il calendario e le telefonate sullo stesso schermo. ''Nella dashboard di CarPlay - si legge in una nota di Google - ora è possibile cambiare o mettere in pausa i brani dalla App multimediale preferita, riavvolgere o far avanzare rapidamente podcast o audiolibri o controllare rapidamente gli appuntamenti del calendario senza mai lasciare la navigazione passo-passo in Google Maps''. Le informazioni vengono visualizzate in uno schermo diviso in modo da poter ottenere la necessaria funzionalità , ribadisce Google, ''mantenendo la concentrazione sulla strada''. Il nuovo aggiornamento di Google Maps è scaricabile dall'App Store ma sarà disponibile gradualmente per gli utenti di tutto il mondo, quindi - spiega Google - ''potrebbe non essere visualizzabile in questa fase per alcuni''.