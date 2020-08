Mercedes me,app che consente di raggiungere mondo dall'auto

Con il proprio smartphone è possibile raggiungere il mondo? Mercedes Benz 'porta' questo approccio globale sulle sue auto grazie all'utilizzo dell'app Mercedes Me, che fornisce un ecosistema digitale di innumerevoli servizi dal valore aggiunto.



A presentarla, nel corso dell'ultima puntata del Meet Mercedes Digital è Mathias Vaitl, responsabile di Mercedes me e Digital Services Business presso Daimler: ''Attraverso l'app è possibile ottenere i dati del loro veicolo, attivare e disattivare diversi servizi e funzioni della vettura, acquistare servizi correlati o addirittura prendere appuntamenti per l'assistenza. In poche parole, abbiamo semplificato qualsiasi servizio che abbia a che fare con la loro auto e oltre. Abbiamo già reso possibili così tante cose, e questa nuova versione dell'app ne consentirà molte altre ancora''.



La nuova generazione della app vede già collegate oltre 5 milioi di auto: ''È uno dei nostri principali prodotti digitali e la nuova generazione è decisiva per poter interagire con i nostri clienti in futuro. La nuova app Mercedes me è l'estensione mobile dei nostri veicoli'' ha precisato Vaitl. Tanto per iniziare, tutto ruota intorno al cliente. Mercedes ha sviluppato le nuove app e funzioni in stretta collaborazione con i clienti, ascoltando i loro feedback. ''Effettuiamo prove esaustive con il loro impegno - sin dalla fase iniziale - ha aggiunto il responsabile di Mercedes me - . Questo, ad esempio, ci ha permesso di raggiungere migliorie significative nella facilità di utilizzo dell'app e anche nelle performance. Questo processo non si è ancora concluso, stiamo ancora lavorando all'interno di un team interfunzionale a stretto contatto con i nostri colleghi di R&D. Ciò ci consente di offrire ai nostri clienti nuove funzioni testate nel più breve tempo possibile. E le nuove versioni dell'app ci permettono di sviluppare e aggiungere nuove funzioni in un modo del tutto diverso rispetto a oggi''.



Mercedes-Benz ha infatti sviluppato una piattaforma per tutto questo, chiamata "Software Development Kit", di stanza presso l'area R&D di Sindelfingen. L'SDK si concentra sul garantire agli sviluppatori, attraverso questa piattaforma, accesso a numerose funzioni delle vetture. Questo si raggiunge in modo sicuro e guidato, un po' come nello sviluppo delle applicazioni di smartphone. Dopo il pre-lancio di successo alla IAA di Francoforte lo scorso anno, Mercedes-Benz si prepara a condividere nuovi update. L'intera famiglia di app Mercedes me consiste di tre applicazioni ideate in modo mirato. Ognuna di esse è nata per un uso diverso per i nostri clienti, per offrire loro viaggi appassionanti.



Le tre app fondamentali sono: l'app Mercedes me che offre tutte le funzioni (argomenti individuali, trucchi e consigli per la propria auto, e naturalmente argomenti specifici sulla propria vettura). La seconda è l'app Mercedes me store. Questa app ti permette di migliorare l'auto aggiungendo servizi digitali, equipaggiamento addizionale, puoi comprare accessori per la tua vettura e personalizzare il tutto a piacimento. La terza è l'app Mercedes-Benz Service che si rivolge alle interazioni personali tra il cliente e il concessionario di fiducia per analizzare lo stato del veicolo e programmare la manutenzione. È possibile vedere anche lo stato della garanzia oppure prenotare un appuntamento direttamente tramite l'app.