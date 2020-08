Aftermarket, PSA acquisisce Amanhã per riutilizzo componenti

PSA Aftermarket ha acquisito la società Amanhã Global e la sua piattaforma di e-commerce B-Parts.com acquisendo una quota di maggioranza del capitale della società. L'acquisizione di questo player del settore del riutilizzo di componenti mira a completare la strategia di conquista di PSA Aftermarket nell'economia circolare, sostenuta dall'obiettivo di triplicare il fatturato entro il 2023.



Nell'ambito di questa acquisizione, il management di Amanhã global, riconosciuto per la sua competenza e per il suo know-how, sarà completamente mantenuto nelle sue funzioni.



Amanhã Global, che si unisce all'ecosistema di PSA Aftermarket, è una società di origine portoghese, con sede a Porto e specializzata nei componenti di riciclo. Il suo perimetro d'azione è globale con un'attività commerciale saldamente distribuita in quindici Paesi.



Sono previsti sviluppi rapidi grazie alla combinazione della riconosciuta competenza di Amanhã Global e della forza della base clienti di PSA Aftermarket, che ha oltre 100.000 punti di contatto in tutto il mondo. Verranno inoltre sistematicamente ricercate sinergie con le varie entità che compongono l'ecosistema Aftermarket di PSA.



Questa acquisizione completa il sistema esistente di PSA Aftermarket nell'area dei componenti di riutilizzo (Reuse), che è uno dei tre pilastri dell'economia circolare insieme a riparazione (Repair) e ricondizionamento (Reman), le "3R" di questa economia in forte espansione.



Nel gennaio 2019 è stato firmato un accordo di partnership con INDRA, il leader francese nel riutilizzo. Questi due sistemi altamente complementari forniscono quindi a PSA Aftermarket una copertura di mercato e competenze di riferimento a livello internazionale. Questa acquisizione alimenta inoltre l'ambizione che PSA Aftermarket si è prefissata, ovvero di triplicare il proprio fatturato nell'economia circolare tra il 2018 e il 2023.