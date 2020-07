Skoda Eniaq iV, design tra novità e materiali naturali

Con Enyaq iV il design interno di Skoda prende una nuova strada. Il primo SUV elettrico della casa boema che sarà presentato a inizio settembre, segnerà per la casa automobilistica una serie di novità, a partire dall'ispirazione attinta a piene mani dagli ambienti abitativi moderni. Le nuove 'Design Selectio' sostituiranno le regole precedenti e saranno caratterizzate dall'utilizzo di materiali naturali, riciclati e prodotti in modo sostenibile. "Enyaq iV beneficia del lungo interasse della piattaforma MEB - ha commentato a proposito Norbert Weber, Responsabile dell'Interior Design di Škoda - che, rispetto alle sue dimensioni, offre un interno eccezionalmente spazioso. A questo si aggiunge anche la presenza del pianale piatto, sprovvisto del tunnel centrale che troviamo nei veicoli con motore a combustione. Abbiamo utilizzato questa caratteristica concettuale per rendere l'abitacolo visivamente ancora più spazioso e per creare una sensazione di spazio ancora maggiore. Ne è un esempio la nuova plancia, disposta su più livelli". Il nuovo concetto di interiore design si applica al nuovo modello in tutti i suoi aspetti. "Il nuovo concetto di design di Enyaq iV - ha spiegato sempre Weber - combina spaziosità e un 'feeling da lounge'. Al posto delle conosciute versioni e delle numerose opzioni aggiuntive, per Enyaq iV offriamo per la prima volta le nostre nuove Design Selection che ricordano gli ambienti abitativi moderni, con colori e materiali perfettamente coordinati tra loro. Proponiamo inoltre diversi pacchetti con diverse opzioni strutturate seguendo vari temi.



Alcune opzioni saranno disponibili per tutti i modelli e in questo modo possiamo proporre ai clienti scelte chiare e semplici, ma indiscutibilmente uniche". Alcuni cambiamenti significativi hanno dato il la a numerose innovazioni. "Il fatto che manchi il tunnel centrale - sempre Weber - ha offerto numerose possibilità. Nella parte anteriore abbiamo utilizzato questo spazio per un ulteriore vano di stoccaggio disposto sotto la consolle centrale, che è strutturata su più livelli. Grazie al lungo interasse, i passeggeri posteriori beneficiano sia dello spazio supplementare davanti al sedile centrale sia di quello per le gambe, eccezionalmente generoso per i sedili su entrambi i lati. Inoltre Enyaq iV offre un vano bagagli da 585 litri". In una delle Design Selection disponibili, ad esempio, i rivestimenti dei sedili sono realizzati con il 40 per cento di lana vergine e presentano il sigillo della Woolmark Company. Il restante 60 per cento del materiale è costituito da poliestere riciclato proveniente da bottiglie PET. Un altro esempio è la disponibilità di una pelle prodotta in modo particolarmente sostenibile, utilizzando un estratto di foglie di ulivo al posto dei prodotti chimici per la conciatura.