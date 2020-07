Kia Sorento, nella quarta generazione debutta Terrain Mode

La nuova generazione del suv Kia Sorento, il cui debutto sul mercato italiano è previsto per il prossimo autunno 2020, proporrà per le varianti AWD una importante novità che consentirà di affrontare condizioni di scarsa aderenza con il completo controllo del veicolo garantendo il massimo in termini di guidabilità e sicurezza.Kia Sorento è infatti dotato del nuovo sistema Terrain Mode che migliora nettamente la trazione, la stabilità e il comportamento del veicolo su fango, neve e sabbia, con nuove modalità di funzionamento di tutti i sistemi interessati che sono specifiche per ciascun fondo. Il sistema renderà le versioni a trazione integrale (AWD) del nuovo grande suv Kia a 7 posti ancora più funzionali e sicure in ogni condizione climatica e di percorso, anche estrema.

Il sistema Terrain mode equipaggerà le versioni Sorento Hybrid e Sorento Plug-In che arriveranno sul mercato italiano nell'ultimo trimestre del 2020.Attraverso il selettore Mode Select, posto sulla consolle centrale, il guidatore potrà scegliere tra le modalità Fango, Neve e Sabbia, predisponendo il funzionamento in automatico del sistema. Il Terrain Mode agisce infatti sulla trasmissione, sull'erogazione della potenza e della coppia e sul sistema di controllo della trazione.''Sorento è sempre stato un veicolo altamente capace e poliedrico - ha commentato Pablo Martinez Masip, product planning and pricing director di Kia Motors Europe - ma il nuovo modello è la dimostrazione di come Kia sia riuscita a trasformare questo suv, evolvendolo, come veicolo poliedrico per l'era moderna. Il Sorento di prima generazione, lanciato nel 2003, accoppiava la trazione integrale con un robusto telaio a longheroni, rendendolo un modello forte e idoneo a qualsiasi condizione di guida. A distanza di 17 anni, la quarta generazione sfrutta la tecnologia più avanzata con una trasmissione ottimizzata per migliorare ulteriormente le sue capacità. Sorento oggi è sinonimo di qualità e sicurezza, una vettura progettata per offrire ai conducenti il massimo in termini di padronanza, confort e sicurezza.

Il nuovo modello combina la trazione integrale intelligente e un robusto telaio monoscocca con la nuova funzionalità Terrain Mode. È rapido nell'adattarsi alle diverse condizioni del terreno e molto più fruibile, con un comfort superiore e standard costruttivi d'eccellenza''. Nello specifico selezionando la modalità Neve il nuovo Sorento proporrà una erogazione limitata della coppia, ripartendola sulle quattro ruote con maggiore aderenza e, con l'ausilio del controllo di trazione elettronico (TCS), interverrà su quelle che tendono a slittare, lasciando libere quelle che hanno grip. Il sistema, inoltre, mantiene il motore a basso regime in modo da far lavorare al meglio i pneumatici, riducendo così al minimo lo slittamento. Nella modalità Fango, Sorento garantisce una elevata mobilità grazie al cambio che effettua passaggi marcia rallentati mentre la coppia motore viene stabilizzata il più possibile su tutto il sistema AWD. Al TCS vengono demandati gli interventi più decisi, se e quando necessari. Tutto questo aiuta il veicolo a mantenere lo slancio senza rimanere bloccato nel fango. Selezionando la funzione Sabbia il nuovo Kia Sorento sfrutta tutta l'elettronica che viene finalizzata dal sistema Terrain Mode per evitare il rischio che il veicolo si blocchi, fornendo il massimo della coppia erogata dal motore, con cambi di marcia ritardati. Il TCS contribuisce con interventi più decisi di forza frenante, consentendo al sistema di distribuire più coppia alle ruote, a seconda delle necessità.