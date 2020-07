Audi A5, con modifiche ABT ancora più stile e prestazioni

Un'Audi A5 ancora più potente e sportiva con gli aggiornamenti firmati ABT Power. L'azienda di tuning automobilistico specializzata proprio nel mettere lo zampino su veicoli Audi, oltre che sugli altri marchi del Gruppo Volkswagen, ha infatti pensato ad una serie di componenti esclusivamente dedicati alla A5, vettura che nasce come elegante e che grazie all'intervento di ABT si trasforma in una sportiva dalle prestazioni di tutto rispetto.

Nel 2020 Audi A5 è già stata oggetto di un notevole aggiornamento della casa madre su tutte le versioni della carrozzeria. Oggetto degli aggiornamenti è stato anche il modello 45 TDI. Proprio per quest'ultimo e per i più recenti 40 TDI e 45 TFSI, ABT ha pensato ad un ulteriore aggiornamento che ne aumenta potenza ma anche estetica. Per un look particolarmente espressivo, ABT Sportsline ha pensato ad un nuovo spoiler posteriore in carbonio lucido. Grazie al suo materiale high-tech, lo spoiler è estremamente leggero e allo stesso tempo molto robusto, in modo tale da sottolineare l'aspetto dinamico e di alta qualità della A5 che aumenta le proprie caratteristiche aerodinamiche ottimizzate e una maneggevolezza in movimento ancora più sportiva. Sul fronte dei cerchi sportivi, i proprietari di A5 possono attualmente scegliere tra quattro diversi disegni in formato 19 e 20 pollici della gamma ABT Sportsline. ABT DR, ER-C, FR e GR sono verniciati di colore scuro, ma differiscono per finitura, geometria e caratteristiche. Anche l'assetto dell'Audi può essere ulteriormente ottimizzato con i prodotti messi a disposizione dall'azienda bavarese di tuning. A questo scopo, ABT Sportsline ha confezionato 'su misura' delle specifiche molle a sospensione regolabili in altezza. Queste facilitano l'abbassamento della vettura di 15-40 mm. Le modifiche sono pensate sia per i modelli in gamma con trazione anteriore, sia per quelli a trazione integrale. I clienti Audi che volessero poi intervenire anche sugli interni di A5, possono anche ordinare una specifica copertura per il tasto di accensione, il coperchio del pomello del cambio e le luci d'ingresso integrate con la proiezione del logo da ABT Sportsline.