Ford, pannelli protettivi per distanziamento sociale

Una nuova gamma di pannelli protettivi per il distanziamento sui veicoli commerciali Ford. La casa dell'Ovale Blu ha annunciato oggi l'introduzione di una nuova gamma di pannelli protettivi che possono essere montati su numerosi modelli della gamma commerciale Ford, per aiutare gli operatori a soddisfare i requisiti di social distancing e offrire ulteriore tranquillità agli occupanti. Le configurazioni delle nuove protezioni, completamente regolabili, sono state sviluppate tenendo conto delle varie esigenze dei diversi operatori e mezzi, tra scuolabus, veicoli per il trasferimento pazienti e per il trasporto pubblico.

I dispositivi sono stati sviluppati attraverso una serie di test sugli standard di sicurezza e ora sono parte della gamma ufficiale di accessori Ford. A breve i pannelli saranno disponibili presso i Ford Partner e sullo Shop Online di Ford in alcuni mercati selezionati. "Gli operatori di veicoli commerciali hanno affrontato quest'anno sfide senza precedenti - ha affermato Owen Gregory, Director, Commercial Vehicle Aftersales, Ford of Europe - adattandosi alle nuove norme e continuando a fornire i loro importanti servizi alle nostre comunità ed economie.

I nostri nuovi pannelli protettivi forniscono ulteriore supporto ai nostri clienti mentre operano in circostanze difficili, offrendo ai conducenti e ai passeggeri maggiore tranquillità durante il lavoro e i loro viaggi". Gli schermi, completamente impermeabili, sono realizzati in plastica trasparente di polivinilcloruro (PVC) e hanno cinghie integrate per una facile installazione. Possono anche essere disinfettati, in linea con le procedure di disinfezione interna. Gli schermi possono essere montati in quattro configurazioni, dividendo le cabine tra davanti e dietro e da sinistra a destra, garantendo la configurazione ideale per le esigenze di ciascun operatore.