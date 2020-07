Hyundai sviluppa cambio manuale senza pedale frizione

Hyundai ha sviluppato una trasmissione manuale senza pedale della frizione. La casa coreana ha messo a punto un cambio manuale che consente al guidatore di passare attraverso una leva del cambio senza innestare il pedale della frizione. Annunciata da Hyundai all'inizio di questo mese, la 'trasmissione manuale intelligente' (iMT) opera con il generatore di avviamento ibrido (MHSG) per spegnere il motore, prima dell'intervento del sistema Start-Stop, quando il veicolo si arresta per inerzia. In pratica, si apre nelle fasi di decelerazione, permettendo lo spegnimento del motore anche con l'auto in movimento. Il cambio manuale a due pedali utilizza un sensore collegato alla leva del cambio per determinare quando il conducente desidera cambiare marcia. Un attuatore idraulico quindi pressurizza un cilindro secondario, che impegna e disinnesta la frizione. Tutto è gestito da un'unità di controllo della trasmissione, simile ai computer che controllano altri sistemi di veicoli. La marcia scelta rimane innestata anche a motore spento. Il motore si riavvia con la stessa marcia non appena il guidatore preme i pedali del freno o dell'acceleratore grazie all'impulso fornito dall'MHSG. Il motore riprende invece in folle (con frizione aperta) se chi guida preme il pedale della frizione per cambiare marcia o se la velocità del veicolo è troppo bassa per la marcia inserita precedentemente.Non è la prima volta che una casa automobilistica tenta di commercializzare un manuale senza frizione. Anche la trasmissione Saab Sensonic degli anni '90 utilizzava l'elettronica per controllare la frizione, ma non fu accolta bene. La maggior parte delle case automobilistiche è passata allo sviluppo di trasmissioni automatiche con funzionalità di cambio manuale o automatiche a doppia frizione che si comportano come manuali automatici ma mancano di una distrazione pausa tra le marce. Al momento non sarà commercializzata in Usa ma solo nei paesi dove la trasmissione manuale continua ad avere un certo appeal.