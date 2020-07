Volvo, garanzia a vita per ricambi e componenti

Una garanzia a vita per i ricambi e i componenti Volvo. A partire da ieri, infatti, ogni ricambio o componente acquistato e installato presso un'officina della Rete Autorizzata Volvo sarà coperto da una specifica garanzia ricambi a vita che rimarrà valida fino a quando il cliente rimane proprietario dell'auto. La Garanzia Ricambi a vita per il cliente viene attivata esclusivamente su ricambi e componenti acquistati e installati presso un'officina autorizzata Volvo e decade se l'auto cambia proprietario, anche se il passaggio di proprietà avviene nell'ambito della stessa famiglia. La copertura comprende sia il costo dei ricambi sia quello della manodopera ed è valida anche per componenti originali Volvo rigenerati, venduti e installati presso le officine autorizzate, mentre non copre accessori, parti soggette ad usura o materiali di consumo. Così, componenti come il cambio, il compressore AC e lo sterzo sono inclusi mentre componenti soggetti ad usura come le pastiglie dei freni e le spazzole dei tergicristalli non sono inclusi e non godono della Garanzia Ricambi. Per la nuova formula, non è previsto il vincolo di un numero massimo di volte in cui lo stesso componente possa essere sostituito nell'ambito della garanzia, componenti che si guastano a causa di un difetto di un altro componente che gode della Garanzia ricambi a vita per il cliente saranno sostituiti anch'essi gratuitamente, se un componente è stato acquistato con Garanzia Ricambi a vita presso un'officina della Rete Autorizzata Volvo, la garanzia rimane attiva anche in caso di guasto in un Paese diverso da quello in cui il componente è stato acquistato e il cliente rimane coperto, a patto che riceva assistenza presso un'officina autorizzata Volvo nel Paese in cui si trova.