Fiat Strada, Mopar personalizza il pick-up in Brasile

Fiat Brasile ha lanciato il nuovo pick-up compatto del marchio, Fiat Strada 2021 che è anche 'Moparized'. Il modello è una parte importante della strategia Fiat Chrysler Automobiles in America Latina e il numero uno in termini di vendite in Brasile. Puntuale come per ogni nuovo prodotto FCA, il marchio Mopar ha pensato ad una gamma di nuovi accessori, per un totale di una cinquantina, che saranno disponibili per la nuova Strada. Se originariamente Mopar era la divisione esclusiva di parti e accessori dell'ex Chrysler Group, oggi è il distributore e fornitore globale di parti e accessori per tutti i marchi FCA tra cui Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Attento al comportamento dei clienti in un segmento di mercato in cui la personalizzazione gioca un ruolo importante, il marchio Mopar ha unito le forze con il Design Center di FCA Latin America per creare una Strada 'moparizzata' in versione show-car. "L'obiettivo principale - ha affermato Luís Santamaria, direttore di Mopar per l'America Latina - è quello di rendere questo unico esemplare una vetrina mobile dell'enorme crescita delle possibilità di personalizzazione ottenute con il lavoro svolto per ampliare il portafoglio di accessori originali per la Nuova Fiat Strada". Basato sulla nuova Strada Freedom, il nuovo pick-up 'Moparized' ha acquisito una propria personalità, anche se presenta solo sei dei cinquanta nuovi accessori della vasta gamma sviluppata da Mopar. Tra questi, un gancio di traino rimovibile, un sistema di rete allungata, tappetini per tutte le stagioni e un sistema di supporto per biciclette. La Strada in versione Mopar è inoltre caratterizzata da uno speciale schema di verniciatura con la parte anteriore evidenziata dal marchio Mopar blu, e la parte posteriore in cui il nero spicca. In totale, dei cinquanta accessori originali per personalizzare la nuova Fiat Strada, quasi la metà sono nuovi per il modello in questione, mentre alcuni hanno già avuto successo con il fratello maggiore della Strada, Fiat Toro.