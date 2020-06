FordPass,app che consente di restare sempre connessi a bordo

Ford offre una gamma di servizi di connettività gratuiti che consentono di controllare e monitorare le funzioni più importanti delle auto dal proprio smartphone. I clienti accedono al veicolo connesso, attraverso l'app FordPass che consente l'accesso a una varietà di funzioni, tra cui il controllo dello status del veicolo, il livello del carburante e dell'olio, l'autonomia, nonché l'apertura e chiusura delle porte.



In precedenza, i servizi di connettività erano disponibili al momento dell'acquisto di un veicolo Ford, con un abbonamento in prova, della durata di due anni. L'Ovale Blu ha, ora, scelto di offrire gratuitamente la maggior parte di questi servizi, con un risparmio potenziale per i clienti fino a 600 euro per un ciclo medio di vita del veicolo. Con l'app FordPass i conducenti possono, ad esempio, avviare il motore del veicolo da remoto, climatizzare l'abitacolo prima di mettersi in viaggio. Le notifiche push, che vengono inviate all'attivazione dell'antifurto, e glialertsullo status del veicolo, evidenziano eventuali problemi che potrebbero richiedere l'attenzione del proprietario, come la bassa pressione degli pneumatici o il guasto di una lampadina. L'app FordPass può anche mostrare la posizione precisa del veicolo, evitando ai conducenti la preoccupazione di poter perdere l'auto all'interno dei parcheggi affollati.



I proprietari possono visualizzare e scaricare i report dei viaggi recenti per analizzare meglio l'utilizzo e i costi del carburante o per richiedere il chilometraggio aziendale.  FordPass fornisce supporto anche in caso di guasto, coordinandosi automaticamente con le pattuglie lungo la strada per consentire ai conducenti di continuare i loro viaggi il più rapidamente possibile. Per le vetture elettrificate, oltre alle informazioni sul livello di carica della batteria e l'autonomia di guida in modalità elettrica, l'app FordPass aiuta i proprietari a beneficiare delle migliori tariffe, offrendo loro la possibilità di programmare la ricarica dei propri veicoli.



Gli utenti FordPass possono anche impostare un orario di partenza, climatizzando l'abitacolo mentre il veicolo è in carica, evitando di utilizzare la batteria per raggiungere la migliore autonomia possibile. L'app FordPass include anche un comodo localizzatore di stazioni di ricarica per rendere il viaggio più facilmente pianificabile.