Kia Uvo Connected Phase II, più vantaggi dalla connettività

Nei prossimi mesi, Kia Motors introdurrà su molti modelli della gamma europea una serie di servizi evoluti legati al sistema di infotainment Uvo Connect grazie all'introduzione della Phase II che migliorerà la connettività e il controllo del veicolo.Queste nuove funzionalità offriranno ai clienti molteplici vantaggi, come un calcolo più preciso dei tempi di trasferimento, l'assistenza per la navigazione 'last-mile' anche a piedi e una gamma di funzioni volta a migliorare la connettività e la facilità di utilizzo.



Tutto questo avverrà grazie anche alla possibilità di accedere ai servizi sia tramite la App Uvo potenziata per smartphone, sia tramite i sistemi di infotainment della vettura.



''I nostri sforzi sono diretti ad introdurre tecnologie che rendano la vita al volante più semplice e intuitiva per i nostri clienti - ha dichiarato Pablo Martinez Masip, chief operating officer Kia Uvo Connected - e il sistema Uno Connect, già disponibile in gran parte sulla nostra gamma, è fondamentale.



Con le nuove funzionalità di Phase II, che annunciamo oggi, potremo offrire ai nostri clienti i viaggi ancora più facili e sicuri''.



I primi modelli Kia in Europa che offriranno le funzionalità per auto connesse Uvo Phase II saranno introdotti nel 2020, seguendo gli aggiornamenti previsti dall'arrivo dei vari model year compresa la quarta generazione del Kia Sorento. Una delle funzionalità di Uvo Phase II più utili è sicuramente la online navigation che si basa sulla raccolta dati in tempo reale attraverso il Cloud. Ciò permette di fornire informazioni sul traffico più dettagliate e dare un quadro più preciso dei tempi di viaggio e dell'orario di arrivo previsto.



Altra nuova funzionalità è la 'last mile navigation' di cui si usufruisce via smartphone dove aver parcheggiato l'auto. Se la destinazione che si vuole raggiungere si trova nell'intervallo tra 200 metri e 2 chilometri di distanza, una volta spenta l'auto, viene inviata una notifica push all'App Uvo sullo smartphone che consente di accedere alla navigazione di Google Maps (che riceve in automatico la destinazione) per completare il tragitto a piedi o con mezzi di micromibilità. E' possibile inoltre attivare una funzione di realtà aumentata che - aprendo la fotocamera dello smartphone - completa l'immagine con la sovrimpressione delle frecce direzionali che ci guideranno durante il percorso.



I proprietari di automobili Kia potranno anche beneficiare della nuova funzione User Profile Transfer sulla App Uvo. Questa consente di controllare e modificare le impostazioni del proprio veicolo direttamente dal proprio smartphone, comprese le preferenze di navigazione, radio e Bluetooth, in qualsiasi momento e luogo. Quando l'utente accede all'auto e avvia il motore, verrà automaticamente accolto con le proprie impostazioni preferite, risparmiando tempo che sarebbe normalmente necessario alla configurazione e rendendo ogni viaggio più piacevole.



Tale funzionalità consentirà inoltre ai proprietari di Kia di eseguire il backup delle preferenze Uvo all'interno del veicolo tramite cloud e di trasferire le impostazioni da un veicolo all'altro. Questo sistema sarà particolarmente apprezzato da chi - ad esempio utilizzando auto di una flotta aziendale - cambiare regolarmente varie Kia dotate di Uvo Connect.



Prevista anche la nuova funzione Valet Parking Mode che consente ai clienti di monitorare il proprio veicolo da remoto quando viene usato da altri e permette anche di bloccare l'accesso ai dati personali, come i luoghi di navigazione.



Attraverso la visualizzazione sull'App Uvo della posizione dell'auto, del tempo e della distanza di guida, nonché della velocità massima, a nuova funzionalità permette di controllare l'auto a distanza quando viene dato in uso a terzi.



Uvo Connect Phase II si avvarrà anche di una gamma più ampia di fornitori di dati 'best-in-class' per i Kia Live Services, fornendo informazioni più accurate sul traffico, la disponibilità di parcheggio e costi, le posizioni dei distributori di carburante e dei punti di ricarica per i veicoli elettrici (con relative tariffe) ma anche previsioni meteorologiche, ricerca di punti di interesse ed eventuali informazioni sugli autovelox.