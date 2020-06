LoJack Connect, auto sempre sotto controllo con smartphone

Tenere sempre sotto controllo dallo smartphone la propria vettura e rafforzare il dialogo con i clienti. E nata con questi due obiettivi la nuova app LoJack Connect, studiata dalla società LoJack Italia (società del Gruppo CalAmp) su misura per concessionari e automobilisti.



La app permette ai concessionari di proporsi come partner dinamici del driver e ai driver di gestire dal proprio smartphone gli aspetti relativi alla sicurezza, alla gestione e manutenzione del proprio veicolo nella vita di tutti i giorni.



Grazie all'app collegata con il dispositivo LoJack a bordo della vettura, l'automobilista può verificare in tempo reale dal proprio smartphone la posizione della vettura, le scadenze relative al veicolo (bollo, assicurazione, revisione, cambio pneumatici, scadenza del servizio), lo stato di carica della batteria, visualizzare i viaggi compiuti di recente, verificare il proprio stile di guida sulla base di parametri come la regolarità dell'andatura riducendo così i rischi connessi alla circolazione ed i consumi di carburante (con possibilità di osservare trend settimanali, mensili ed annuali) e ricevere notifiche relative alla necessaria manutenzione della vettura presso il proprio concessionario di fiducia. In caso di incidente, poi, grazie alla funzione LoJack Assist, l'automobilista può mettersi in contatto direttamente con la Centrale Operativa LoJack 24/7 in soli due click e richiedere il soccorso sanitario e quello meccanico grazie alla rilevazione automatica della posizione.

Anche in caso di furto il contatto con la Centrale Operativa LoJack è a portata di smartphone perché il driver può inviare tramite lo smartphone una semplice foto della denuncia di furto e avviare così più rapidamente le ricerche del veicolo da parte del team, sempre attivo sul campo per supportare le Forze dell'Ordine. Inoltre, riceverà un alert in caso di tentato furto, qualora la batteria venisse sconnessa dal ladro o la vettura venisse sollevata o spostata a motore spento. Tra le funzioni più innovative dell'app, anche il 'Family mode' e il 'Protezione veicolo'.

Con la prima si ricevono alert quando l'auto con a bordo un proprio familiare entra o esce da una determinata area pre-impostata (ad esempio il parcheggio sul posto di lavoro o nei pressi della scuola), con la seconda si viene avvertiti quando la propria vettura esce da una zona identificata (ad esempio il parcheggio di un ristorante). Grazie alla app il concessionario visualizzerà rapidamente attraverso il portale web SmartDealer dedicato, le molteplici informazioni relative agli aggiornamenti su allarmi e criticità dei veicoli circolanti, utili per offrire tempestivamente indicazioni ed eventualmente l'assistenza necessaria ai clienti: dalle spie che si accendono sul cruscotto dell'auto, all'avvicinamento alla soglia di chilometraggio per il tagliando o al cambio degli pneumatici per usura o stagionalità.