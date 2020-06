Citroen, con controllo di trazione quasi come 4x4

La mobilità anche in caso di bassa aderenza secondo Citroën. La Casa francese ha da tempo pensato a mettere le proprie auto nelle condizioni di poter offrire un elevato standard di sicurezza anche in in quei casi in cui il fondo stradale non dovesse rispondere a tutte le condizioni necessarie per garantire la massima sicurezza, anche non avendo a disposizione un 4x4. Da qui, la decisione di adottare un sistema come il Grip Control, tecnologia che funziona di concerto con il controllo di stabilità della vettura ESP, indirizzando forza frenante sulla ruota con minore aderenza e conferendo nel contempo maggiore grip all'altra. In questo modo, grazie a tarature specifiche viene garantita maggiore sicurezza su strada e il disimpegno da situazioni che la sola trazione su due ruote non riuscirebbe tipicamente a risolvere.

La funzione Grip Control offre cinque modalità: si inserisce automaticamente in modalità Standard ed è possibile selezionare manualmente le altre scegliendo tra Sabbia, Fuoristrada, Neve e ESP OFF. Grazie alle sue diverse funzioni, il Grip Control può essere essere efficace su neve, adattando istantaneamente il pattinamento di entrambe le ruote motrici, fango, autorizzando il pattinamento della ruota meno aderente in partenza per favorire l'eliminazione del fango ed il recupero dell'aderenza e sabbia, consentendo un lieve pattinamento simultaneo delle ruote motrici per far avanzare il veicolo limitando i rischi di insabbiamento.



La modalità rimane attiva fino a 120 km/h. Il sistema di Grip Control è poi implementato dall'Hill Assist Descent, funzione di assistenza in discesa che mantiene il veicolo a velocità ridotta su forti pendenze. Il sistema aiuta a mantenere la traiettoria e riduce il rischio di perdere il controllo del veicolo durante la discesa, sia con marcia in avanti, sia in retromarcia. Si può attivare con motore acceso, sia in movimento che da fermo, e resta attivo fino a 30 Km/h. È disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico e funziona sia con marcia inserita che con marcia in posizione neutro. Assistendo il guidatore nel mantenere la velocità costante e ridotta, il sistema di controllo della discesa lascia al conducente l'unico impegno di controllare il volante. Disponibile in opzione su SUV Citroën C3 e C5 Aircross e sul multispazio Berlingo, questa funzionalità che prevede l'abbinamento dei due sistemi ha un costo a partire da 200 euro per C3 Aircross. La tecnologia Grip Control è inoltre disponibile sui multispazio Spacetourer e Spacetourer Business.