Peugeot, su 2008 disponibile l'Advanced Grip Control

Nel 2009 era il Grip Control, sistema capace di aumentare la trazione dei veicoli non 4x4 su fondi scivolosi. Oggi questa tecnologia si è evoluta ed è disponibile come Advanced Grip Control anche sul nuovo suv 2008.



L'Advanced Grip Control migliora l'aderenza su neve, fango e sabbia e sfrutta la tecnologia oggi disponibile in ambito di controllo elettronico della trazione, parzializzando, ad esempio, lo slittamento di una singola ruota in funzione del coefficiente di trazione rilevato dai sensori di rotazione. Questo permette di migliorare la trazione del veicolo pur dotato della sola trazione anteriore, a vantaggio del contenimento di peso e costi di acquisto, migliorando prestazioni, consumi ed emissioni.



Per facilitare l'utilizzo di questa funzionalità, su 2008 è possibile agire sul bilanciere delle modalità di guida (Drive Mode) presente appena dietro la leva del cambio per affrontare nel miglior modo differenti fondi stradali. A partire dalla modalità 'Neve' che adatta la propria strategia di controllo trazione alle condizioni di aderenza riscontrate per entrambe le ruote anteriori in fase di partenza. La modalità è attiva fino a 80 km/h. C'è poi la modalità 'Sabbia': con questo fondo consente un lieve pattinamento simultaneo delle ruote motrici per far avanzare il veicolo limitando però i rischi di insabbiamento. La modalità è attiva fino a 120 km/h. Infine per gli amanti dell'avventura, con la modalità 'Fango' si autorizza il pattinamento della ruota meno aderente in partenza per favorire l'eliminazione del fango e ritrovare aderenza. Parallelamente, la ruota più aderente è gestita in modo tale da trasmettere più coppia possibile. In fase di avanzamento, il sistema ottimizza il pattinamento per rispondere alle sollecitazioni del guidatore. La modalità è attiva fino a 50 km/h.



Il suv 2008 adotta anche la funzione HADC (Hill Assist Descent Control), per controllare elettronicamente la velocità in discesa, in caso di forti pendenze che possono mettere in crisi i sistemi ABS alla ricerca di trazione col fondo. La funzione HADC è attivabile, con velocità inferiore a 30 Km/h e pendenza superiore al 5%. Consente il controllo automatico della velocità in discesa, attraverso una progressiva azione di rilascio del pedale dei freni. In questo modo il guidatore evita la paura di non riuscire a fermare il veicolo, liberandolo da situazioni di potenziale pericolo. Questo sistema riduce il rischio di scivolare o di perdere il controllo del veicolo.



Il sistema ha due livelli di intervento: su percorsi di media ripidità, mantenendo il cambio in prima o in D (cambio automatico), viene mantenuta la velocità impostata dal guidatore in base all'azione fatta sull'acceleratore. In caso di discese ancor più ripide, mettendo il cambio in folle, l'auto riduce ancor più la velocità fino a procedere anche a passo d'uomo, ma sempre in funzione delle condizioni del fondo rilevate dal sistema HADC. Su 2008, l'opzione Advanced Grip Control viene proposta in opzione per le varianti dotate di motore endotermico in allestimento Allure e GT Line a 300 euro.