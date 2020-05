DS3 Crossback e-Tense, ipertecnologica e sempre connessa

Elettrica ma anche ipertecnologia.



Con la versione a zero emissioni DS3 Crossback e-Tense salgono a bordo una serie di tecnologie che consentono anche una piena integrazione con lo smartphone. A partire dallo schermo tattile centrale HD che ospita i principali comandi, con cui viene regolata la vita a bordo della vettura e grazie a DS Connect Nav la connettività entra in una nuova dimensione.



L'intrattenimento, garantito da radio e multimedia, si sovrappone alle regolazioni della climatizzazione oppure a quelle dello stesso veicolo, mentre la navigazione è affiancata dalle telefonate dal nostro smartphone. La facilità del sistema, si basa su uno specifico comando veloce: premendo tre dita contemporaneamente sul display si accede alla home page.



A proposito dello smartphone, la tecnologia Mirror Screen consente letteralmente di 'specchiare' lo stesso dispositivo sullo schermo centrale del suv premium. Una possibilità che si affianca a DS Connect Nav anche per la navigazione, con la capacità di selezionare una destinazione in tre differenti modi: da comando vocale, con una ricerca di testo libero oppure inserendo l'indirizzo completo.



Sempre con la finalità di ridurre le potenziali distrazioni mentre si è al volante, il display centrale in Alta Definizione (in base alle versioni) spazia da 7'' a 10,3'', incoraggiando il suo utilizzo in alternativa alla manipolazione dello smartphone mentre si è al volante.



Nell'abitacolo la base di appoggio dello smartphone include la funzione di ricarica senza fili, sublimando la connettività del dinamico suv 100% elettrico DS 3 Crossback e-Tense.