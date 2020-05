Pininfarina AutonoMIA, come reinventare esperienza di guida

Si assottiglia sempre più la linea di demarcazione tra le automobili reali e le automobili virtuali, ambito quest'ultimo che ha subìto una forte accelerazione negli ultimi mesi attraverso un vero è proprio boom di esperienze digitali in sostituzione di quelle 'fisiche'. Puntando sul valore che guida le sue attività fin dalla sua fondazione - Disegnare il Futuro - Pininfarina entra con autorevolezza in questo vastissimo settore con la concezione, il design e la realizzazione di inedite 'user experience' nella forma di AutonoMIA, un dimostratore di esperienza a bordo altamente 'responsive' e multisensoriale.



Realizzato per essere messo a disposizione dei propri clienti, AutonoMIA di Pininfarina permette un'esplorazione immersiva sulle possibilità di reinventare l'esperienza di guida attraverso nuove applicazioni della tecnologia, dall'intelligenza artificiale al 5G, dal display alle tecnologie tattili, dai sensori alle interfacce naturali. È uno strumento che i designer useranno per l'evoluzione continua del pensiero sulla guida del futuro e, utilizzandolo, fornirà dati attraverso cui gli attori coinvolti potranno accrescere la loro conoscenza. AutonoMIA è anche una risorsa che può essere sfruttata, personalizzata e ulteriormente sviluppata per i clienti Pininfarina.



AutonoMIA nasce grazie a nuove partnership strategiche, tra cui quella - principale - con ART, la società umbra che ha messo a disposizione la propria esperienza nella user interface per i cockpit in ambito automobilistico, e ha fornito la propria piattaforma di infotainment, altamente avanzata e customizzabile. ART ha fornito tutto l'hardware di AutonoMIA e ha sviluppato tutto il middleware necessario. A sua volta, il livello applicativo è stato progettato in stretta collaborazione e sviluppato da Siili Auto, una delle principali società finlandesi di sviluppo di software automobilistico. I sedili e tutte le parti imbottite sono stati forniti da ARAS.



''AutonoMIA - spiega l'AD di Pininfarina, Silvio Pietro Angori - mostra come Pininfarina possa combinare experience design e tecnologia creativa, reinventando l'esperienza a bordo in un momento in cui digitalizzazione, connettività, dati e intelligenza artificiale stanno sostanzialmente ridefinendo la mobilità. Con il suo team di Experience Design e i suoi Partner, Pininfarina oggi supporta i suoi clienti attraverso esperienze di mobilità che stanno diventando sempre più digitali''.



Progettato per adattarsi e rispondere a persone e contesti di utilizzo AutonoMIA sfrutta i diversi elementi dell'interfaccia su cui si basa per creare un'esperienza multisensoriale e reattiva che crei magia ed un impatto positivo all'interno e intorno all'auto. Tra gli altri, AutonoMIA reinventa in particolare la funzione, la posizione, l'uso individuale e combinato degli schermi all'interno della vettura.



In futuro, AutonoMIA sarà in grado di basarsi sulla vera esperienza di realtà aumentata fornita dal partner di Pininfarina WayRay, la cui tecnologia AR olografica presenta un nuovo head-up display che riproduce sul parabrezza contenuti a colori e nuove applicazioni nella guida autonoma, nella mobilità urbana e nell'infotainment.