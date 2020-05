Citroen C4 SpaceTourer,ecco sistemi che assistono alla guida

C4 SpaceTourer, sempre più attenta al benessere e alla sicurezza dei suoi occupanti, offre nuovi equipaggiamenti, che completano le funzioni utili nel quotidiano, come la funzione Keyless Access&Start, la funzione Hill Assist, la funzione cornering light, la commutazione automatica degli anabbaglianti, l'avviso di bassa pressione degli pneumatici, il sistema Vision 360, il sistema Park Assist, la telecamera di retromarcia. Per una guida sempre più sicura e serena, su C4 SpaceTourer compaiono diversi sistemi di assistenza. A partire dal Coffee Break Alert, di serie su C4 SpaceTourer, che avvisa il conducente che è il momento di fare una pausa dopo 2 ore di guida ininterrotta ad una velocità superiore ai 65 km/h.



Disponibile anche il sistema di lettura dei cartelli stradali e limitazione della velocità: il sistema riconosce i cartelli con i limiti di velocità, e fornisce questa informazione al conducente attraverso il quadro strumenti. Questa velocità può essere impostata per il regolatore/limitatore di velocità. A bordo anche l'avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata: un aiuto contro il calo di attenzione, anche leggero, al volante, a partire da 65 km/h. Con una telecamera situata nella parte superiore del parabrezza, che rileva le righe di delimitazione al suolo, il sistema corregge la traiettoria del veicolo, avvisando il conducente, quando rileva il rischio di superamento involontario della carreggiata, senza indicatore di direzione attivato. Se il conducente vuole conservare la traiettoria, può impedire la correzione tenendo fermo il volante. Non mancano il sistema attivo di sorveglianza dell'angolo morto che fornisce una segnalazione visiva sui retrovisori della presenza di un'auto nell'angolo morto, a sinistra o a destra, ed il regolatore di velocità attivo con funzione stop che rileva l'auto che precede e mantiene automaticamente la distanza di sicurezza scelta in precedenza dal conducente fino all'arresto del veicolo, intervenendo sui freni e sull'acceleratore. Su C4 SpaceTourer ci sono anche l'Active Safety Brake, sistema di frenata d'emergenza che permette di evitare le collisioni e l'allarme rischio di collisione che, a partire da 30 km/h, avvisa il conducente del pericolo di collisione con il veicolo che precede.