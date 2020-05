Audi e-Tron Sportback, proiettori sono LED Digital Matrix

E' Audi e-tron Sportback la prima vettura di grande serie al mondo ad adottare i proiettori LED Digital Matrix. La prima SUV coupé elettrica della storia dei quattro anelli può infatti contare sulla novità assoluta in grado di garantire una precisione d'illuminazione e un livello di sicurezza sinora sconosciuti, grazie a soluzioni tecniche attinte all'home theatre e a funzioni che rispondono ai nomi di 'luce di orientamento', 'luce di carreggiata' e 'luce segnaletica'.





L'attenzione di Audi sul fronte dell'illuminazione è anche un tema che affonda la sua tradizione nel passato della casa, a partire già dal 1913, quando si afferma tra i costruttori che favoriscono la transizione dalle lampade a olio, primi e rudimentali sistemi per la marcia notturna, ai fari a carburo, caratterizzati da una superiore intensità della fiamma, passando per gli Anni '20, che vedono il radicarsi dei fari elettrici con lampade a incandescenza, sino al 1972, con l'introduzione dei bulbi sdoppiati per abbaglianti e anabbaglianti alogeni. Il ricorso ai gas nobili raggiunge l'apice con lo Xeno, le cui prime applicazioni risalgono all'inizio degli Anni '90 e la cui parabola inizia la fase discendente con l'affermarsi della tecnologia a LED. Nel 2013, la Casa dei quattro anelli rivoluziona l'illuminazione introducendo per la prima volta su una vettura di grande serie i proiettori a LED Audi Matrix, in grado di gestire adattivamente il fascio luminoso, scongiurando l'abbagliamento degli altri veicoli e permettendo sia la regolazione dinamica degli anabbaglianti sia la commutazione adattiva tra anabbaglianti e abbaglianti. Pochi mesi dopo sarà la volta di un ulteriore passo avanti, con l'abbinamento ai LED della tecnologia laser. Una soluzione che affonda le radici nel mondo militare, più precisamente nel settore balistico per il rilevamento delle distanze, delle traiettorie di tiro e per i sistemi di puntamento.



Quest'anno è stata invece la volta dell'introduzione dei proiettori Audi LED Digital Matrix che svolgono diverse funzioni. Oltre a configurare il fascio anabbagliante secondo tre modalità (luce di svolta, per la marcia in zone urbane e in autostrada), gli innovativi proiettori Audi possono gestire gli abbaglianti in modo preciso. Spiccano, in particolare, le inedite funzioni 'luce di orientamento' e 'luce di carreggiata'.



Lungo le strade ad alto scorrimento, la luce di carreggiata genera un tappeto luminoso che rischiara la corsia di marcia adattandosi ai cambi di traiettoria dell'auto. Ciò concentra l'attenzione del conducente sulla corsia rilevante e aumenta la sicurezza stradale. Diversamente, la luce di orientamento, tramite la proiezione delle zone d'ombra, mostra in modo predittivo la posizione del veicolo all'interno della corsia, favorendo il mantenimento del centro strada, specie nelle strettoie o in prossimità dei cantieri. In abbinamento al sistema Night Vision, a richiesta, diviene disponibile la 'luce segnaletica. Se il sistema rileva la presenza di un pedone, il fascio luminoso lo evidenzia, riducendo il rischio che le persone sul ciglio della strada non vengano viste.