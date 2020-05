EasyRain con Italdesign per sicurezza stradale

EasyRain, azienda che opera nella tecnologia applicata alla sicurezza stradale con sede a Rivoli (To), ha raggiunto un accordo con Italdesign e avvia una nuova collaborazione con Bosch Mobility Solutions per la prosecuzione del piano di sviluppo del suo nuovo sistema Ais (Aquaplaning Intelligent Solution), l'innovativo sistema di sicurezza attivo pensato per ridurre il fenomeno dell'aquaplaning. Secondo i dati divulgati dall'European Road Safety Observatory, nel 2018 in Europa sono stati 2.418 i decessi causati da incidenti stradali avvenuti per pioggia, di cui 283 in Italia.

La nuova collaborazione consentirà a EasyRain di intraprendere una nuova fase di sviluppo dell'Ais, permettendo di trasferire tutto il know-how accumulato durante gli anni di ricerca, nello sviluppo di un prototipo TRL7 completamente integrato in vettura avvalendosi della collaborazione di Italdesign e Bosch.

"La nostra missione è quella di aumentare la sicurezza stradale, il nostro credo è quello di salvare vite umane: è questo ciò sul quale stiamo lavorando da anni. Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di aver siglato questo importante accordo con Italdesign e Bosch," commenta Giovanni Blandina, cto EasyRain. "La partnership, con un'azienda italiana come EasyRain, su un dispositivo innovativo nell'ambito della sicurezza rappresenta uno dei punti di forza della nostra azienda" osserva Antonio Casu, cto Italdesign. "La collaborazione con EasyRain conferma l'impegno di Bosch verso una mobilità a zero incidenti, con l'obiettivo non solo di semplificare la guida, ma anche e soprattutto di salvare vite umane" aggiunge Andrea Maffiotto, Sales Manager Bosch Engineering Italia.