Citroen SpaceTourer, versatilità e praticità spazi al top

Citroen SpaceTourer facilita la vita a bordo ed è un ottimo alleato delle attività quotidiane. Può ospitare fino a 9 persone in una lunghezza inedita nel segmento di soli 4,60 metri, e beneficia di un'altezza di 1,90 metri che gli permette di essere adatto a tutte le situazioni e in tutti i luoghi, come i parcheggi sotterranei delle città, delle abitazioni, dei centri commerciali o degli aeroporti, che talvolta presentano un accesso difficile per i veicoli di questo tipo.



Ingegnoso e funzionale, SpaceTourer dispone di porte laterali scorrevoli apribili senza chiave, una vera esclusiva in questo segmento, l'accesso senza chiave permette di aprire e chiudere le porte laterali senza contatto, anche quando si hanno entrambe le mani occupate. Basterà passare il piede sotto l'angolo del paraurti posteriore per sbloccare il veicolo. Così facendo la porta laterale dal lato in cui ci si trova si apre automaticamente. Una vera carta vincente, per esempio per fare sedere i bambini nei loro seggiolini, o per scaricare i bagagli.



Le porte sono scorrevoli con possibilità di apertura motorizzata. Un vero 'plus', ad esempio per gli autisti di SpaceTourer Business o Lounge, poiché potranno azionarle dalla zona anteriore del veicolo aprendo o chiudendo le porte scorrevoli, evitando che i passeggeri interferiscano nella manovra. A disposizione anche un lunotto apribile, che permette di caricare con grande facilità il bagagliaio in maniera ottimale o di accedervi facilmente in caso di spazio insufficiente per l'apertura del portellone. Il lunotto si apre grazie ad un pulsante ubicato a sinistra della luce della targa.



All'interno sono disponibili numerosi vani portaoggetti aperti o chiusi disposti in tutto l'abitacolo (fino a 74 litri); nella zona anteriore sono presenti: un cassetto portaoggetti inferiore con presa jack e presa da 12V, una presa USB, un cassetto superiore che può essere illuminato e refrigerato, portabicchieri a entrambi i lati della plancia, un vano portaoggetti superiore centrale e due grandi vani nelle portiere che possono alloggiare una bottiglia da 1,5l. Anche i passeggeri beneficiano di tutti questi vantaggi e, inoltre, dispongono di: tavolini stile aereo, tendine parasole, prese da 12Ve 220 V.