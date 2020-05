Auto, il volante come componente 'cult': 120 anni di storia

Sulla nuova Classe E debutta una nuova generazione di volanti capacitivi completamente digitalizzati. Il bordo contiene una striscia sensore a due zone che rileva se le mani del conducente stanno impugnando il volante. Il primo passo verso una concezione moderna di volante risale a ben 120 anni fa, all'allora Daimler-Motoren-Gesellschaft, passando da una semplice leva o manovella di sterzo ad una più funzionale ruota sterzante. Ciò ha portato allo sviluppo dell'odierno centro di comando high-tech, che oltre ad una millimetrica precisione di sterzata, consente di gestire in modo semplice i dispositivi di comfort e assistenza.



La prima automobile al mondo, brevettata di Carl Benz del 1886, era però senza volante. Il primo debutta nel 1894, nella prima gara automobilistica al mondo. A inventarlo l'ingegnere francese Alfred Vacheron: in occasione della prima gara automobilistica al mondo - da Parigi a Rouen nel luglio 1894 - aveva installato un volante al posto della solita leva dello sterzo nella sua Panhard & Levassor, alimentata da un motore Daimler. Nel 1900, Daimler-Motoren-Gesellschaft equipaggiò anche la sua auto da corsa Phoenix con un volante. In questo caso il piantone è stato inclinato, il che ne ha reso molto più facile la manovrabilità. Dal 1920 al 1940, una funzione aggiuntiva è rimasta dai primi giorni della vettura fino ad oggi: l'horn ring. La forma più semplice di quella che è oggi la comunicazione car-to-x è iniziata con un campanello a bulbo montato sul bordo del volante, seguito dal pulsante sul mozzo del volante. Il clacson sulle razze del volante ha fatto il suo debutto nel 1920. Di serie fino al 1970, divenne sempre più raffinato. Negli anni '50, il volante è diventato ancora più un'interfaccia centrale tra auto e conducente - come centro di controllo per nuove funzioni di comfort e maggiore sicurezza.



Nel 1951, Mercedes-Benz introdusse un cambio di marcia sul piantone nella 300 'Adenauer-Mercedes' (W 186) e nella 220 (W 187): un grande beneficio in termini di comfort per conducente e passeggero anteriore. Fino agli anni '70, la leva del cambio sullo sterzo fu la soluzione maggiormente adottata. Nel 2005 con il Direct Select Mercedes-Benz è tornato alla leva del selettore automatico, che ha liberato la consolle centrale per altri scopi. Un'altra funzione del volante è stata aggiunta nel 1955 con una leva per il lampeggio dei fari. Lo stesso sterzo era spesso estenuante, nonostante il grande rapporto di sterzo e il diametro del volante sporgente. Per questo motivo, Mercedes-Benz, nel 1958, introdusse il servosterzo sulla 300 berlina.



Nel 1959, Mercedes-Benz ha rivoluzionato l'ingegneria automobilistica, in particolare in termini di protezione dagli incidenti, con la W 111 'Heckflosse'. Questa berlina è stato il primo veicolo al mondo ad essere dotato di un concetto di sicurezza integrato costituito da una cella passeggeri stabile, zone di assorbimento, un nuovo volante di sicurezza con una grande piastra di deflettore deformabile che ha ridotto il rischio di lesioni in caso di collisione e un piantone diviso che è stato compensato alla parte posteriore. La prima leva combinata invece ha fatto il suo debutto nel 1959 sui modelli 'Heckflosse' e 'Ponton'. Seguendo il motto 'due per uno', includeva l'indicatore e le funzioni di lampeggio degli abbaglianti. Nel 1963, la leva fu estesa per includere i tergicristalli e le funzioni del sistema di lavari a parabrezza.



Precedentemente, il tergicristallo del parabrezza si attivava con un interruttore posto sulla parte superiore del quadro strumenti.