Citroen C4 SpaceTourer, gamma termica efficiente e economica

Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer offrono un'ampia gamma di motorizzazioni benzina e diesel parsimoniose ed efficienti, in grado di soddisfare il livello di prestazioni attese dai consumatori e garantire un grande piacere di guida. Tutti i propulsori delle monovolumi Citroën C4 e Grand C4 SpaceTourer, così come dell'intera gamma dei modelli della marca, è completamente rispettosa della normativa Euro 6.2 ed in linea con il protocollo di omologazione WLTP, offrendo prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte.



La gamma benzina delle monovolume Citroën, C4 e Grand C4 SpaceTourer, è rappresentata dal PureTech 130 S&S. Su Citroën C4 SpaceTourer, il motore PureTech 130 S&S è abbinato al cambio automatico a 8 rapporti ed è disponibile sulle versioni Live e Feel. Questa motorizzazione è la soluzione ideale per i clienti che cercano prestazioni e brio, senza rinunciare a efficienza e rispetto per l'ambiente. Su Citroën Grand C4 SpaceTourer il motore PureTech 130 S&S è disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico EAT8, per l'intera gamma delle versioni. Il motore PureTech 130 si caratterizza per essere un motore moderno, ad iniezione diretta, dotato di filtro antiparticolato GPF (per quattro anni consecutivi vincitore dell'ambito premio Engine of the Year) dal carattere molto vivace, capace di offrire ottime prestazioni, consumi ridotti ed una grande fluidità di guida, che abbinato di serie all'efficace cambio automatico EAT8, è in grado di esaltare maggiormente queste caratteristiche. Studiata e sviluppata in collaborazione con lo specialista giapponese Aisin, la trasmissione automatica Efficient Automatic Transmission (EAT8), con comandi al volante, è fluida e intuitiva garantendo ancora più efficienza e piacere di guida nella vita di tutti i giorni, con una sensibile riduzione del consumo di carburante (quindi delle emissioni allo scarico), unito ad un confort d'utilizzo e ad passaggio di marce puntuale e preciso, resi possibili dall'ottimizzazione degli scambi di coppia tra il motore e il cambio.



L'offerta diesel è rappresentata dai motori BlueHDi S&S, da 130 e da 160 cavalli. Il motore diesel BlueHDi130 S&S è disponibile, sia su C4 SpaceTourer che su Grand C4 SpaceTourer, sia con cambio manuale a 6 rapporti che con il moderno cambio automatico EAT8. Il motore è un Turbodiesel a quattro cilindri, che rispetta la normativa antinquinamento Euro 6.2, con cilindrata di 1499 cm, capace di erogare una potenza massima di 130 cv a 3.750 giri/min e una coppia di 300 Nm a 1.750 giri/min.



Grazie alla testata con 4 valvole per cilindro, è capace di offrire un grande piacere di guida. Nel contempo, i consumi sono ridotti (su misto, si mantengono tra 4 e 4,1 l/100km) e le emissioni di CO2 sono limitate al di sotto di 109 gr/km grazie al sistema antinquinamento efficace, in grado di ridurre gli NOx e nel contempo i consumi. Nel complesso, questo si traduce anche in limitati costi di utilizzo per il conducente. Su Grand C4 SpaceTourer è disponibile inoltre il BlueHDi S&S 160 con cilindrata da 1.997 cm3, abbinato al cambio automatico EAT8 per il massimo delle prestazioni e del piacere di guida. Il range di prezzi spazia tra i 26.700 ed i 36.300 euro per le versioni a benzina mentre il diesel è disponibile a partire da 27.400 euro fino ad arrivare a 39.300 euro.